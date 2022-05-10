Матерное слово не поможет. Как правильно высаживать картофель, чтобы получить рекордный урожай

Богатый урожай крупного картофеля - мечта любого огородника. И если опытные садоводы с задачей справляются легко, то новички часто остаются недовольны - то картошка мелкая, то и вовсе ее вырастает едва ли не меньше, чем посадили.



Фото: Алексей Мальгавко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Александр Суворов, глава магазина "Семена у Суворовых" в Петербурге, рассказал “Фонтанке” о хитростях, которые помогут собрать рекордный урожай. Выбираем семена

Без хорошего семени не будет и племени, говорит Александр Суворов. Но никто никогда на 100% не скажет, что какой-то конкретный сорт идеален: многое зависит от региона и структуры почвы. “У меня был самый плодовитый сорт “Петербургский” - я снимал более двух килограммов с куста, а это более тонны с сотки, были рекорды и более четырех кило с куста. Есть отличные среди сортов 90-х и 2000-х годов: “Невский”, “Елизавета”. “Чародей”, “Скраб” - вкусовые качества достойные, хранибельность, чтобы можно было до нового урожая есть старый картофель. Но я к ним придирался по разным нюансам: например, переувлажнения не переносят, когда дождливое лето. Поэтому последние три года я сажаю для себя только сорт “Киви”. “Сюрприз” и “Краля” по урожайности не уступают, стойкие к болезням, но они с розовой мякотью - на любителя”, - говорит Суворов.



Подбираем участок для посадки

Картофель - светолюбивое растение, сажать его в тени нельзя. Важно, чтобы по соседству не было деревьев и кустарников с ползучими корнями - культура требовательна к содержанию в почве фосфора и азота, а такие “соседи” будут почву обеднять.

Караулим время высадки

Перед посадкой картофель следует прорастить на свету в теплом месте в течение 2-3 недель. “Многое зависит от температуры помещения, где она у вас разложена: если прохладно ночью и света достаточно, будут крепкие корешки. Если темно - корни будут длинными и слабыми”, - подсказывает Суворов.

Нельзя сажать картофель, если температура почвы на глубине посадки ниже +7 градусов, он может заболеть. Температуру почвы неопытный новичок может измерить термометром.

Если поставить целью вырастить рекордный урожай, торопиться высадить картофель на вторые майские праздники не следует. “По нашему Северо-Западу, например, в Вологодской области, картофель сажают в конце мая - начале июня. В условиях Петербурга - приморский климат, ниже риски июньских возвратных заморозков, и можно высаживать чуть раньше”, - отмечает эксперт.



Кроме того, ранние сорта имеют срок вегетации 50-60 дней с момента посадки, посаженный в начале мая картофель поспевает уже в конце июля - начале августа, и возникнут проблемы с хранением урожая.

Готовим семена к посадке

Суворов рекомендует не разрезать клубни перед посадкой - это уменьшит количество веток на поверхности. Делить клубень можно только если хочется размножить редкий полюбившийся сорт - выбирать с самых сильных кустов, крупные, без повреждений и болезней. “Но я не режу никогда: чем меньше объем куста, тем меньший результат, чем мы ожидали. Рекордный урожай не получить”, - говорит эксперт.

Замачивание в регуляторах и стимуляторах бессмысленно - все это в картошке заложено природой.

Удобряем почву

Клубень начинает расти за счет питательных веществ в маточном клубне, после - в строительный материал превращаются питательные элементы из почвы за счет синтеза в хлорофилле листа. Минеральные удобрения резко сказываются на вкусовых качествах, и лучше, для урожайности в том числе, использовать натуральное: перегной, навоз, компост. Можно раскислить почву золой - она богата соединениями калия, и в ней нет микроорганизмов. Подкармливать окученные растения в течение сезона нереально технологически, кроме того, удобрения будут вымываться. Эксперт советует удобрять почву весной при посадке. “Я не добавляю перегной в посадочные лунки, там от него толку нет, поскольку нет всасывающих корней: разросшаяся корневая система берет питательные вещества из соседней почвы. Я раскладываю перегной в борозды между рядами посадок”, - объясняет Суворов.



Расход перегноя - по одному ведру на 10-12 посаженных картошин.

Боремся с вредителями

Она из головных болей огородника - проволочник. Это личинки жука-щелкуна, которые поедают клубни. “Кто-то в лунки добавляет луковой шелухи или цедру апельсина. Лично я использую средства на основе диазинона - вношу гранулы в почву в 10-15 сантиметрах от посадки”, - говорит Александр Суворов.

Для борьбы с паршой клубни рекомендуют замочить в фунгицидах, но это, говорит эксперт, сказывается на вкусовых качествах.

Выбираем глубину

Рекомендуемая глубина посадки в песчаную почву - не более 5-7 сантиметров. Если почва тяжелая - 10-12 сантиметров. “После окучивания картофель окажется глубже. А если сразу посадить его глубоко, будет затруднен воздухообмен с корневой системой: не будет воздухообмена, остановятся все процессы, а значит не будет хорошего результата - 200-300 кило с сотки это ни о чем. Поэтому на глинистой почве нужно рыхлить и разрушать корки, образующиеся на поверхности при высыхании почвы”, - объясняет эксперт.



Важна и схема посадки: чтобы растения друг друга не истощали, между рядами Суворов выдерживает 70 сантиметров, между картошинами - 22-24 сантиметра. При такой посадке требуется 500-550 картошин на сотку.

Защищаем от заморозков

В мае существует риск возвратных заморозков, которые могут погубить проклюнувшиеся побеги. Достаточно пройтись граблями и присыпать их землей.

Прищипываем ростки

Если какой-то стебель на кусте существенно обгоняет в росте другие, лучше его развитие затормозить - прищипнуть, обломить или засыпать землей. “Это делается для того, чтобы все ростки в кусте развивались равномерно. Каждая ветка отвечает за свои 3-4 клубня. Если одна будет обгонять, у нее будет более мощная корневая система, и она будет поддушивать соседей - заберет питательные вещества для себя, и меньше оставит для других”, - делится хитростями Суворов.

Окучиваем

Окучивают картофель для того, чтобы он не выдавливался на поверхность - на свету клубни будут зеленеть, в них образуется ядовитое вещество соланин. Вдобавок окучивание даст корням приток кислорода. Окучивая, забирают землю из междурядий и подсыпают горочкой к стеблям. Суворов советует делать это не окучником, а лопатой, чтобы не повредить расползающуюся корневую систему.



Общие рекомендации - два окучивания. Первое проводят, когда стебли достигают в высоту 20 сантиметров.

“Второе окучивание рекомендуют при смыкании рядков, но я его никогда не делаю - это может повредить раскидистые всасывающие корни растений”, - отмечает эксперт.

Боремся с колорадским жуком

От колорадского жука Суворов рекомендует картофель опрыскивать. “Тут только химия. Матерное слово и бродить с иконой по огороду не поможет”, - шутит он. Современные химические препараты, рекомендованные для использования, никакого вреда не нанесут ни человеку, ни природе. Торговых названий много, но в основе - одно вещество: имидаклоприд.

Боремся с засухой

Поливать картофель обычно не нужно, только если стоит засушливое лето. Для рекордного урожая поливать лучше насосом в междурядья.

Собираем урожай

Сигнал о готовности картофеля к уборке дает ботва - она желтеет, сохнет. “Когда жизнь наверху прекратилась, дольше двух недель держать картошку в земле нельзя - она может начать гнить”, - отмечает Суворов.



Закладываем на хранение

“Перед уборкой в погреб я обязательно картофель мою. Это избавит его от земли - источника болезней”, - делится секретами эксперт. Сушить клубни можно на улице в сетчатых мешках, наполненных наполовину - их будет обдувать, мешок можно пошевелить для равномерной сушки и отследить ее окончание. В дождливую погоду лучше занести мешки в проветриваемое помещение.

Наталья Вязовкина, "Фонтанка.ру"