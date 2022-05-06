Временной портал на Мебельной. Черная магия и биологическое оружие прилагаются

«Фонтанка» нашла один из самых старых и загадочных недостроев Петербурга. В его истории — и чёрная магия, и биологическое оружие.



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Более 30 лет назад в Ждановском (Приморском) районе Ленинграда начали строить новый корпус НИИ Особо Чистых Биопрепаратов. Стройка остановилась в середине 90-х и зияет пустыми пролётами по сей день. Вокруг заброшенного дома на Мебельной улице недавно выставили новенький забор, а на нём повесили табличку с указанием заказчика (министерства медицинской промышленности СССР) и даты окончания работ. В этой графе правдиво написали «Нет».

Строить инженерный корпус НИИ начали в 1989 году. В качестве контакта на табличке указан Редкин Николай Дмитриевич. Несколько лет назад, как рассказали «Фонтанке» в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова, он был директором этого учреждения и отвечал за техническую эксплуатацию больницы, но сейчас уже не работает. Связаться через бывших коллег с ним не получилось. В 1980-х, согласно его официальной биографии, Редкин был простым инженером. На руководящие должности он попал лишь в 1995 году.



Недострой на Мебельной улице тревожил местные власти на протяжении последнего десятилетия как минимум. Сейчас дом зарегистрирован как объект незавершенного строительства и находится в собственности Российской Федерации. Это и мешало что-либо с ним сделать на уровне города — федеральные чиновники были слишком неповоротливы: в ответ на запросы приходили пустые отписки.

Стройка на Мебельной улице остановилась в середине 1990-х. Доподлинно неизвестно, что стало причиной, принято считать, что работы остановились из-за недостаточного финансирования. В самом же институте, базировавшимся в Ленинграде, тоже в эти годы было не всё в порядке. Проблемы совпали с началом строительства злосчастного инженерного корпуса. На тот момент директор НИИ Владимир Пасечник во время рабочей поездки в Европу попросил у Великобритании политическое убежище. Там он рассказал о том, что его институт, помимо вакцин и препаратов, ведёт секретную работу над разработкой биологического оружия — смертельных вирусов и бактерий. В 1993 году Пасечник, получивший уже к тому моменту политическое убежище, выступил и рассказал об этом публично. А в 1994 году в своей книге The New Spies писатель Джеймс Адамс рассказал историю советского биолога. В ноябре 2001 года Пасечник был найден мёртвым в своём доме. И хоть официальной причиной считается инсульт, его коллеги подозревали, что смерть была насильственной. Кстати, было это в Солсбери.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Повлиял ли скандал с руководителем НИИ на недострой на Мебельной, непонятно. Вокруг современной истории заброшки ходят уже другие легенды. Так, сталкеры, побывавшие в 2010-е внутри, рассказали на одном из сайтов, что нашли внутри комнату со странными рисунками. На полу были свечи, а при входе в комнату надпись — «Театр имени». На самом же здании на фасаде огромными буквами выведено «РАСЧЛЕНЁНКА». Местные жители шутят, что это реклама соседней фирмы, занимающейся надгробными памятниками. Кстати, о памятниках: они тут тоже есть и даже обозначены на картах. Их тоже в какой-то мере можно назвать недостроями: голова Ленина и другие причудливые бюсты, черт которых уже не разобрать.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2020 году, судя по данным сталкеров, возле забора установили охрану, что правда не помешало любителям заброшек найти дыру в заборе. Набредают на них и местные жители: таким, например, стал экс-пресс-секретарь бывшего губернатора города Андрей Кибитов. Заметив голову Ленина и вывеску с указанием на министерство СССР, он опубликовал пост в соцсетях: «Приморский район поражает! Тут есть настоящий [временной] портал».

