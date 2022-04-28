18 мая — круглый стол «Рынок ипотеки - новые условия игры»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» приглашают Вас в Ассоциацию «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (по адресу: Адмиралтейская наб., д.10) принять участие в круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:



• Новые вызовы для рынка недвижимости — 2022. Как выполняются планы по строительству? Корректируются ли они? Удается ли оперативно перейти на новых поставщиков или есть дефицит материалов? С какими еще проблемами столкнулись застройщики?

• Как идет передел рынка в связи с уходом иностранных игроков? Кто будет достраивать их объекты, и можем ли мы опять столкнуться с проблемой «обманутых дольщиков»?

• Спасительная ипотека. Госпрограмма — насколько оказалась востребованной? Новые условия по ней. Как изменились собственные ипотечные программы банков? Ипотечные программы на «вторичке». Насколько рынок вторичной недвижимости сейчас возрождается?