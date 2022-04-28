18 мая — круглый стол «Рынок ипотеки - новые условия игры»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» приглашают Вас в Ассоциацию «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (по адресу: Адмиралтейская наб., д.10) принять участие в круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Новые вызовы для рынка недвижимости — 2022. Как выполняются планы по строительству? Корректируются ли они? Удается ли оперативно перейти на новых поставщиков или есть дефицит материалов? С какими еще проблемами столкнулись застройщики?
• Как идет передел рынка в связи с уходом иностранных игроков? Кто будет достраивать их объекты, и можем ли мы опять столкнуться с проблемой «обманутых дольщиков»?
• Спасительная ипотека. Госпрограмма — насколько оказалась востребованной? Новые условия по ней. Как изменились собственные ипотечные программы банков? Ипотечные программы на «вторичке». Насколько рынок вторичной недвижимости сейчас возрождается?
• Ипотечные каникулы. Много ли поступило обращений, и сколько было предоставлено? На какой срок чаще всего берут? Растет ли просрочка по ипотечным сделкам в условиях турбулентности?
• Страхование недвижимости и ипотечных сделок. Увеличился ли интерес к страхованию в условиях нестабильности? Какие риски страхуют чаще всего? Ужесточаются ли условия по страхованию ипотеки? Как сейчас обычно происходит процедура страхования ипотеки, и какие риски необходимо застраховать?
• Прогнозы до конца года. Цены — ставки — спрос.
К участию в круглом столе приглашаются представители банков и страховых компаний, представители застройщиков, эксперты рынка.
Круглый стол пройдет в 12:00 / 18 мая 2022 года
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова,+7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru