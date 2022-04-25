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    Минобороны: Нефтяные объекты уничтожены в Полтавской области

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    Очередной отчёт о военных действиях на Украине обнародовало утром 25 апреля российское Министерство обороны.

    «Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг (такой город находится в Полтавской области. — Прим. ред.) уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — говорится в сообщении.

    За ночь высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть военных объектов Украины, в том числе три склада боеприпасов в Харьковской области. Авиация ВКС поразила 56 военных объектов Украины. Сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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