Минобороны: Нефтяные объекты уничтожены в Полтавской области

Очередной отчёт о военных действиях на Украине обнародовало утром 25 апреля российское Министерство обороны.



«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг (такой город находится в Полтавской области. — Прим. ред.) уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — говорится в сообщении.



За ночь высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть военных объектов Украины, в том числе три склада боеприпасов в Харьковской области. Авиация ВКС поразила 56 военных объектов Украины. Сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях.

