Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 не состоится, его отменил Международный союз конькобежцев.
Замглавы Роскомнадзора рассказал, что за время проведения спецоперации на Украине заблокировано «более 85 тысяч единиц фейкового контента».
Повышенный уровень террористической опасности продлят в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Главное к этому часу:
- американские дипломаты начнут возвращаться на Украину со следующей недели, госсекретарь США Энтони Блинкен, также решается вопрос, каким образом США смогут открыть посольство в Киеве;
- ФСБ сообщает, что в Ставропольском крае предотвращен теракт на объекте транспорта; теракт планировал сторонник «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России), он задержан, у него изъяли взрывчатые вещества;
- в одной из школ Екатеринбурга новая учебная неделя началась с прослушивания гимна России и поднятия триколора;
- спасатели не планируют эвакуировать население из района в Брянске, где горит нефтебаза, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области; тем временем обстоятельства пожара поручил расследовать Александр Бастрыкин.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сбили два беспилотника ВСУ. Жертв и разрушений нет.
ЦБ объявил об изменении порядка расчета официальных курсов иностранных валют.
Согласно сообщению регулятора, курс доллара будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе долларa к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Ранее период расчета составлял 10:00–16:30 мск.
Главное к этому часу:
- Турция стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море, сообщил министр нацобороны страны Хулуси Акар. Он отметил, что Турция считает нецелесообразным с точки зрения соблюдения региональных балансов нахождение в Черноморском бассейне в период украинского кризиса военных кораблей неприбрежных стран, прежде всего НАТО;
- шестой пакет санкций ЕС включает «некоторую форму нефтяного эмбарго», сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, детали пакета не согласованы;
- для тушения пожара в Брянске привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Москвы;
- ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса приблизилось к миллиону;
- мировые военные расходы в 2021 году впервые превысили 2 триллиона долларов, самые крупные расходы приходятся на США, Китай, Индию, Великобританию и Россию.
«Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщил, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи. Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.
Запрет действует с 2010 года для школ и детских садов, в 2021 году он распространился на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор начал проверки. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся. Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны.
Главное к этому часу:
- госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили с руководством Украины новую военную помощь и возвращение дипломатов. Они объявили, что Вашингтон выделит 713 миллионов долларов правительству Украины и другим странам Восточной и Центральной Европы, пишет Reuters. Из них Киеву направят 322 миллиона долларов, 15 другим государствам — почти 400 миллионов долларов;
- Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, сообщил российский посол в Вашингтоне;
- несколько сотен россиян подали в суд после того, как столкнулись с блокировкой своих банковских счетов во Франции, прежде всего в банке SocGen. Им не выплачивались ни заработная плата, ни компенсации, ни социальная помощь;
- в Брянске горит еще одно хранилище нефтепродуктов, сообщает МЧС Брянской области.
В ночь на понедельник в Брянске загорелась нефтебаза «Дружба». Пожару присвоен повышенный ранг.
Местные жители говорят, что слышали мощные хлопки и взрывы перед тем, как на нефтебазе начался пожар.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в службу в 02:00 25 апреля 2022 года. К месту вызова отправились пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. Дальнейшая информация уточняется.
BAZA / T.me
Брянская область граничит с Украиной и Белоруссией. 11 апреля в регионе на 15 суток объявили желтый уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли жилые дома в Брянской области.
В школах Приморья начали открывать учебную неделю исполнением гимна и поднятием флага.
— В Приморье первыми дали начало новой традиции — поднимать флаг России и исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели в общеобразовательных учреждениях. Первой в стране церемонию провела школа
Во всех школах Приморья линейки введены с сегодняшнего дня, 25 апреля.
Мы продолжаем вести хронику российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 24 апреля:
- Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров;
- Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com, посвященный игре в шахматы. В реестр попали две ссылки с материалами о спецоперации на Украине;
- глава СКР поручил расследовать дело по факту обстрела Белгородской области с территории Украины.