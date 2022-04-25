Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

«Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщил, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи. Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.



Запрет действует с 2010 года для школ и детских садов, в 2021 году он распространился на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор начал проверки. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся. Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны.

