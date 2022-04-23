«Лет в 60 офигею от одиночества»: 3 откровенные истории бездетных женщин за 40 (две из них вполне счастливы)

Две наши героини смогли жить счастливую и полную жизнь без детей, но третья так и не нашла другого смысла существования Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мы привыкли жалеть одиноких женщин — бедная-несчастная, одна и одна. При встрече родственники задают им глупые вопросы: «Ну что, не вышла замуж? А когда ж детки, часы-то тикают». Wday.ru публикует откровения трех женщин, у которых нет ни семьи, ни детей. Эти рассказы изменят ваше мнение о них.

Ирина, 47 лет, специалист маркетинговой компании — Мне совсем нет дела до того, что у меня нет мужа и детей. Я никогда к этому и не стремилась. Мне с собой очень хорошо. А всё это потому, что я лучший себе друг и собеседник. Меня предавали подруги, унижали и уходили мужчины. И на этом хватит. Страдать я больше не хочу.

Когда мне было 18 лет, я стала жить с мальчиком-музыкантом, который позже стал солистом известной группы. Но тогда это была юношеская любовь. Прожила я в гражданском браке четыре года. И в 22 стала неврастеничкой. Ночные приходы с друзьями, ссоры, девушки в моей постели, измены… Я всё это долго терпела. А потом переехала обратно к маме. Мама — самый дорогой человек в моей жизни. Всегда поймет, обнимет, поддержит. С ней уютно, как в детстве. Лучше, чем с мужчиной. При этом я вполне красивая женщина. Пусть немного с формами, но я похожа внешне на Джессику Альбу. Мне не раз об этом говорили. В 28 лет я встретила мужчину, который просто взял меня в охапку и увез в Москву. С ним я прожила год и сбежала обратно. Из этой клетки. Ревновал страшно. Проверял даже чеки, которые я выкинула в мусорное ведро. И опять я вернулась к маме. Она молча меня обняла. Снова. И тогда я рыдала несколько дней подряд. Больше отношения не складывались. В 38 лет решила родить для себя ребенка. Но так как я человек умный, практичный, с научной степенью, то подошла к этому вопросу так же. С умом. Муж моей подруги давно обращал на меня внимание. На одной из вечеринок договорились с ним встретиться. Его я знала лет пятнадцать, двое прекрасных, умных детей. Генетика великолепная. В общем начали встречаться. Раз в месяц в нужные мне дни. Через год я прошла обследование. Диагноз неутешительный: бесплодие. Да и еще и трубу удалили. И вот в это время моя подруга всё и узнала. Случайно. Разрыв, ссора, жуткий осадок. Семья так и не восстановилась. И к нему я ничего не чувствовала. Вот только об этом я и жалею. До сих пор. Ушла с головой в работу. Сейчас мне 47 лет. Выгляжу прекрасно. Зарабатываю хорошо. Езжу в путешествия. Нашла прекрасный способ не связываться с людьми: на сайте нахожу попутчиков, женщин моего возраста. Спокойно с ними отдыхаешь и спокойно расстаешься по разным городам. На работе есть две подруги. Иногда отдыхаем с бутылочкой вина и сыром с плесенью. Хожу на концерты, кино, выставки. И думаю, что всё же мне с собой хорошо. Почему надо обязательно себя связывать семейными узами и рожать детей? Кто придумал эти правила?

В моем возрасте очень много одиноких женщин, с которых их дети еще и деньги тянут. Дома у меня порядок. И даже нет кошки. И когда узнаешь от кого-то, что тебя называют старой девой, становится смешно. Я еще молодая, фитнес, бассейн, дорогие платья на мне, взгляды мужчин я чувствую. Но они мне не нужны. Так что гармония прежде всего. И у меня она есть. Оксана, 52 года, социальный работник — Сейчас очень часто плачу. Особенно когда погода такая, что просто одиноко смотреть в окно. А я часто смотрю в окно. Живу на первом этаже, и окна выходят на сторону, где много людей. Через дорогу — детский садик. Чуть в стороне — трамвайная остановка. Летом слышу разговоры людей. Смех или плач деток. И живу я одна. Старая дева, так меня можно назвать. Так сложилось в моей жизни, что я когда-то очень сильно любила одного человека. Однолюб я. Диагноз такой себе поставила. Мужчина был женат. То уходил от жены и ребенка ко мне, то возвращался в семью. И продолжалось это лет десять. И совесть мучила сильно, но с собой я ничего поделать не могла. Я просто умирала от любви к нему. Хотела родить ему ребенка. Забеременела. А он дал денег на аборт. Сделала и решила с ним порвать. В это время за мной стал ухаживать брат моей знакомой. Так красиво, так всё было удивительно тонко и романтично. Не смогла привыкнуть и заставить себя. Опять стала встречаться с Лешей. Тот переехал ко мне, и это была такая радость. Но через полгода он опять вернулся к жене. Мне было 35 лет. И вот с тех пор у меня не было ни одного мужчины. 16 лет я одна. Одна в своей квартире, в которой даже ремонт не могу сделать. Когда я болею, так хочется, чтобы хоть кто-то сделал чай. На работе много людей, но подруг и друзей мало. Не умею я. Из родственников только сестра с мужем. Родителей больше нет. Есть племянница в 11-м классе. Пока была маленькая, я ей была нужна. А сейчас редко забегает, готовится к экзаменам, да и отношения у нас неблизкие.

Оксана считает, что зря упустила свой шанс на семью с хорошим, пусть и нелюбимым мужчиной Фото: Алена Золотухина / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Жалею только об одном, что не родила ребенка и не вышла замуж тогда за хорошего парня. Одиночество очень душит. Особенно когда вокруг дети, люди, пары, общество из семей. А я чувствую себя пустым, сухим деревом. Для чего я здесь? Что я за свои 50 лет такого сделала? Даже себя счастливой сделать не смогла. Есть не хочется, жить не хочется, телек смотрю и засыпаю под него.

Марина, 43 года — А у меня так быстро всё пролетело, я даже не заметила, как к 43 оказалась незамужней и бездетной. Замуж не хотела, с детьми как-то не сложилось. Особых материнских позывов я не чувствовала, а родить хотелось от любимого и в браке. Вокруг меня так много друзей с детьми, что недостатка в общении с этими слюнявыми карапузами у меня никогда не было. И попробуй меня кто назвать старой девой! Папа с мамой по горам еще в палатках ходят, меня вытаскивают. Чувствую себя ребенком еще в какой-то мере. Подруги у меня в основном лет на 10–15 младше меня. Танцуем до утра в клубах, записываем музыку. Вот недавно появилось новое увлечение — капоэйра. Отношений с мужчиной нет. Но я не страдаю. То ли требования у меня высокие, то ли какие-то и правда у нас мужчины не те. Не зажигает меня ни один. От отсутствия секса тоже не страдаю. Некогда мне. Просто валюсь с ног. Работа, тренировки, общение, новые проекты. Вполне себе понимаю, что автоматически заполнила свою жизнь до отказа и лет в 60 просто офигею от одиночества.

И тут же говорю себе: «Стоп! Какое одиночество? Людей вокруг, которые меня любят, масса. Дети их очень часто со мной остаются, я крестная мать у шестерых. Все праздники с ребятней. В 60 лет я еще собираюсь мир объездить. А вдруг вот в 43 встречу того, родного? И еще рожу… » Нет у меня комплекса, что не выполнила роли, данные мне как бабе от природы: стать женой и наседкой-матерью. И возраст мой мне нравится, ну не знаю почему. Дури меньше, возможностей и мозгов больше. Мои подруги, что не в России, тоже только замуж начинают собираться. С детьми, видимо, сложнее будет. Это ответственность и бессонные ночи. Но надо к этому стремиться и идти. У каждого свой путь. И я не люблю это выражение — старая дева. Я не девственница и мужчин люблю. Хочу найти своего. И от него постараюсь, бог даст, родить. А пока мне хорошо. И жизнь прекрасна! Существуют ли счастливые бездетные люди? По мнению психотерапевта Игоря Ляха, есть некоторое количество людей, которые живут достаточно счастливой жизнью, не рожая детей. Это не протестные чайлдфри, которые встречаются в юном возрасте, а зрелые люди, сделавшие такой выбор. Наше общество и наша культура большой семьи подразумевают достаточно высокую ценность этих людей в социальном плане — недаром есть статус крестных, дядюшек и тетушек, племянников и племянниц. Необязательно рожать самостоятельно с тем, чтобы быть включенным в большую семью и быть ценным для общества. Есть много сказок, в которых фигурирует фея крестная: она делает благое дело, при этом необязательно, что у нее есть свои собственные дети.

Психотерапевт замечает, что достаточно распространены зеркальные ситуации, когда рождение ребенка делает женщину несчастной и меняет ее жизнь в худшую сторону. Это бывает как в ситуации инфантицида, когда женщины убивают своих новорожденных младенцев или создают условия для их гибели, или выражается как послеродовая депрессия. Бывают и ситуации, когда рождение ребенка ставит крест на каких-то планах и целеустремлениях женщины. В этом случае часть матерей способны передать детей под опеку других людей (обычно своих родителей) или в дом малютки. Наше общество предполагает множество вариантов решения этого вопроса. Почему бездетных людей априори считают несчастными? — Очень большая часть общества разделяет установку беби-культа, когда ребенку придается особая, смыслообразующая роль. То есть ребенок становится своего рода мерилом счастья в семье, и если счастливый ребенок находится в семье, считается, что эти люди живут правильной жизнью, они многого достигли. Ребенок стал показателем социального успеха, что отличается от идей и мыслей прошлого века, — рассказывает психотерапевт Игорь Лях. — Особенно если сами мужчина и женщина были воспитаны в такой атмосфере. Для них ребенок — свет в окошке и самая главная цель. Об этом нельзя говорить, как о плохом, потому что эта идея базируется на естественных человеческих желаниях, другое дело, что в некоторых ситуациях эти желания приобретают иррациональный характер.

Эксперт уточняет: само по себе материнство не делает никого счастливым. Счастливыми люди становятся, когда делают то, что в их культуре и собственных представлениях ассоциируется с чувством счастья, это может быть в том числе материнство, отцовство или езда на мотоцикле на бешеной скорости. Что еще почитать: «Принимают за бабушку»: истории женщин, которые родили после 40 лет. Некоторые из них пожалели об этом. «Тут я для женщины — бог, а там — просто Миша»: откровения четырех мужчин, которые ушли от жен к любовницам и пожалели. Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына.