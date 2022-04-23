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    «Лет в 60 офигею от одиночества»: 3 откровенные истории бездетных женщин за 40 (две из них вполне счастливы)

    Можно ли прожить полноценную жизнь, не имея детей и найти в этом плюсы, — мы опросили трех героинь и публикуем их опыт

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    7 комментариев
    Две наши героини смогли жить счастливую и полную жизнь без детей, но третья так и не нашла другого смысла существования
    Две наши героини смогли жить счастливую и полную жизнь без детей, но третья так и не нашла другого смысла существованияИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Мы привыкли жалеть одиноких женщин — бедная-несчастная, одна и одна. При встрече родственники задают им глупые вопросы: «Ну что, не вышла замуж? А когда ж детки, часы-то тикают». Wday.ru публикует откровения трех женщин, у которых нет ни семьи, ни детей. Эти рассказы изменят ваше мнение о них.

    Ирина, 47 лет, специалист маркетинговой компании

    — Мне совсем нет дела до того, что у меня нет мужа и детей. Я никогда к этому и не стремилась. Мне с собой очень хорошо. А всё это потому, что я лучший себе друг и собеседник. Меня предавали подруги, унижали и уходили мужчины. И на этом хватит. Страдать я больше не хочу.

    Когда мне было 18 лет, я стала жить с мальчиком-музыкантом, который позже стал солистом известной группы. Но тогда это была юношеская любовь. Прожила я в гражданском браке четыре года. И в 22 стала неврастеничкой. Ночные приходы с друзьями, ссоры, девушки в моей постели, измены… Я всё это долго терпела. А потом переехала обратно к маме. Мама — самый дорогой человек в моей жизни. Всегда поймет, обнимет, поддержит. С ней уютно, как в детстве. Лучше, чем с мужчиной. При этом я вполне красивая женщина. Пусть немного с формами, но я похожа внешне на Джессику Альбу. Мне не раз об этом говорили. В 28 лет я встретила мужчину, который просто взял меня в охапку и увез в Москву. С ним я прожила год и сбежала обратно. Из этой клетки. Ревновал страшно. Проверял даже чеки, которые я выкинула в мусорное ведро. И опять я вернулась к маме. Она молча меня обняла. Снова. И тогда я рыдала несколько дней подряд. Больше отношения не складывались.

    В 38 лет решила родить для себя ребенка. Но так как я человек умный, практичный, с научной степенью, то подошла к этому вопросу так же. С умом. Муж моей подруги давно обращал на меня внимание. На одной из вечеринок договорились с ним встретиться. Его я знала лет пятнадцать, двое прекрасных, умных детей. Генетика великолепная. В общем начали встречаться. Раз в месяц в нужные мне дни. Через год я прошла обследование. Диагноз неутешительный: бесплодие. Да и еще и трубу удалили. И вот в это время моя подруга всё и узнала. Случайно. Разрыв, ссора, жуткий осадок. Семья так и не восстановилась. И к нему я ничего не чувствовала. Вот только об этом я и жалею. До сих пор. Ушла с головой в работу. Сейчас мне 47 лет. Выгляжу прекрасно. Зарабатываю хорошо. Езжу в путешествия. Нашла прекрасный способ не связываться с людьми: на сайте нахожу попутчиков, женщин моего возраста. Спокойно с ними отдыхаешь и спокойно расстаешься по разным городам. На работе есть две подруги. Иногда отдыхаем с бутылочкой вина и сыром с плесенью. Хожу на концерты, кино, выставки. И думаю, что всё же мне с собой хорошо. Почему надо обязательно себя связывать семейными узами и рожать детей? Кто придумал эти правила?

    В моем возрасте очень много одиноких женщин, с которых их дети еще и деньги тянут. Дома у меня порядок. И даже нет кошки. И когда узнаешь от кого-то, что тебя называют старой девой, становится смешно. Я еще молодая, фитнес, бассейн, дорогие платья на мне, взгляды мужчин я чувствую. Но они мне не нужны. Так что гармония прежде всего. И у меня она есть.

    Оксана, 52 года, социальный работник

    — Сейчас очень часто плачу. Особенно когда погода такая, что просто одиноко смотреть в окно. А я часто смотрю в окно. Живу на первом этаже, и окна выходят на сторону, где много людей. Через дорогу — детский садик. Чуть в стороне — трамвайная остановка. Летом слышу разговоры людей. Смех или плач деток. И живу я одна. Старая дева, так меня можно назвать. Так сложилось в моей жизни, что я когда-то очень сильно любила одного человека. Однолюб я. Диагноз такой себе поставила. Мужчина был женат. То уходил от жены и ребенка ко мне, то возвращался в семью. И продолжалось это лет десять. И совесть мучила сильно, но с собой я ничего поделать не могла. Я просто умирала от любви к нему. Хотела родить ему ребенка. Забеременела. А он дал денег на аборт. Сделала и решила с ним порвать. В это время за мной стал ухаживать брат моей знакомой. Так красиво, так всё было удивительно тонко и романтично. Не смогла привыкнуть и заставить себя. Опять стала встречаться с Лешей. Тот переехал ко мне, и это была такая радость. Но через полгода он опять вернулся к жене. Мне было 35 лет. И вот с тех пор у меня не было ни одного мужчины. 16 лет я одна. Одна в своей квартире, в которой даже ремонт не могу сделать. Когда я болею, так хочется, чтобы хоть кто-то сделал чай. На работе много людей, но подруг и друзей мало. Не умею я. Из родственников только сестра с мужем. Родителей больше нет. Есть племянница в 11-м классе. Пока была маленькая, я ей была нужна. А сейчас редко забегает, готовится к экзаменам, да и отношения у нас неблизкие.

    Оксана считает, что зря упустила свой шанс на семью с хорошим, пусть и нелюбимым мужчиной
    Оксана считает, что зря упустила свой шанс на семью с хорошим, пусть и нелюбимым мужчинойФото: Алена Золотухина / NGS.RU
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    — Жалею только об одном, что не родила ребенка и не вышла замуж тогда за хорошего парня. Одиночество очень душит. Особенно когда вокруг дети, люди, пары, общество из семей. А я чувствую себя пустым, сухим деревом. Для чего я здесь? Что я за свои 50 лет такого сделала? Даже себя счастливой сделать не смогла. Есть не хочется, жить не хочется, телек смотрю и засыпаю под него.

    Марина, 43 года

    — А у меня так быстро всё пролетело, я даже не заметила, как к 43 оказалась незамужней и бездетной. Замуж не хотела, с детьми как-то не сложилось. Особых материнских позывов я не чувствовала, а родить хотелось от любимого и в браке. Вокруг меня так много друзей с детьми, что недостатка в общении с этими слюнявыми карапузами у меня никогда не было. И попробуй меня кто назвать старой девой! Папа с мамой по горам еще в палатках ходят, меня вытаскивают. Чувствую себя ребенком еще в какой-то мере. Подруги у меня в основном лет на 10–15 младше меня. Танцуем до утра в клубах, записываем музыку. Вот недавно появилось новое увлечение — капоэйра. Отношений с мужчиной нет. Но я не страдаю. То ли требования у меня высокие, то ли какие-то и правда у нас мужчины не те. Не зажигает меня ни один. От отсутствия секса тоже не страдаю. Некогда мне. Просто валюсь с ног. Работа, тренировки, общение, новые проекты. Вполне себе понимаю, что автоматически заполнила свою жизнь до отказа и лет в 60 просто офигею от одиночества.

    И тут же говорю себе: «Стоп! Какое одиночество? Людей вокруг, которые меня любят, масса. Дети их очень часто со мной остаются, я крестная мать у шестерых. Все праздники с ребятней. В 60 лет я еще собираюсь мир объездить. А вдруг вот в 43 встречу того, родного? И еще рожу… » Нет у меня комплекса, что не выполнила роли, данные мне как бабе от природы: стать женой и наседкой-матерью. И возраст мой мне нравится, ну не знаю почему. Дури меньше, возможностей и мозгов больше. Мои подруги, что не в России, тоже только замуж начинают собираться. С детьми, видимо, сложнее будет. Это ответственность и бессонные ночи. Но надо к этому стремиться и идти. У каждого свой путь. И я не люблю это выражение — старая дева. Я не девственница и мужчин люблю. Хочу найти своего. И от него постараюсь, бог даст, родить. А пока мне хорошо. И жизнь прекрасна!

    Существуют ли счастливые бездетные люди?

    По мнению психотерапевта Игоря Ляха, есть некоторое количество людей, которые живут достаточно счастливой жизнью, не рожая детей. Это не протестные чайлдфри, которые встречаются в юном возрасте, а зрелые люди, сделавшие такой выбор. Наше общество и наша культура большой семьи подразумевают достаточно высокую ценность этих людей в социальном плане — недаром есть статус крестных, дядюшек и тетушек, племянников и племянниц. Необязательно рожать самостоятельно с тем, чтобы быть включенным в большую семью и быть ценным для общества. Есть много сказок, в которых фигурирует фея крестная: она делает благое дело, при этом необязательно, что у нее есть свои собственные дети.

    Психотерапевт замечает, что достаточно распространены зеркальные ситуации, когда рождение ребенка делает женщину несчастной и меняет ее жизнь в худшую сторону. Это бывает как в ситуации инфантицида, когда женщины убивают своих новорожденных младенцев или создают условия для их гибели, или выражается как послеродовая депрессия. Бывают и ситуации, когда рождение ребенка ставит крест на каких-то планах и целеустремлениях женщины. В этом случае часть матерей способны передать детей под опеку других людей (обычно своих родителей) или в дом малютки. Наше общество предполагает множество вариантов решения этого вопроса.

    Почему бездетных людей априори считают несчастными?

    — Очень большая часть общества разделяет установку беби-культа, когда ребенку придается особая, смыслообразующая роль. То есть ребенок становится своего рода мерилом счастья в семье, и если счастливый ребенок находится в семье, считается, что эти люди живут правильной жизнью, они многого достигли. Ребенок стал показателем социального успеха, что отличается от идей и мыслей прошлого века, — рассказывает психотерапевт Игорь Лях. — Особенно если сами мужчина и женщина были воспитаны в такой атмосфере. Для них ребенок — свет в окошке и самая главная цель. Об этом нельзя говорить, как о плохом, потому что эта идея базируется на естественных человеческих желаниях, другое дело, что в некоторых ситуациях эти желания приобретают иррациональный характер.

    Эксперт уточняет: само по себе материнство не делает никого счастливым. Счастливыми люди становятся, когда делают то, что в их культуре и собственных представлениях ассоциируется с чувством счастья, это может быть в том числе материнство, отцовство или езда на мотоцикле на бешеной скорости.

    Что еще почитать:

    «Принимают за бабушку»: истории женщин, которые родили после 40 лет. Некоторые из них пожалели об этом.

    «Тут я для женщины — бог, а там — просто Миша»: откровения четырех мужчин, которые ушли от жен к любовницам и пожалели.

    Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына.

    Две наши героини смогли жить счастливую и полную жизнь без детей, но третья так и не нашла другого смысла существования
    Две наши героини смогли жить счастливую и полную жизнь без детей, но третья так и не нашла другого смысла существованияИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы
    Оксана считает, что зря упустила свой шанс на семью с хорошим, пусть и нелюбимым мужчиной
    Оксана считает, что зря упустила свой шанс на семью с хорошим, пусть и нелюбимым мужчинойФото: Алена Золотухина / NGS.RU

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    Комментарии (7)

    266597097
    Конечно можно запросто прожить без детей
    Можно прожить без семьи..
    Можно прожить без секса..
    Можно прожить без руки..
    Можно прожить без ноги..
    Можно прожить без члена..
    Без мозгов вообще большинство живет..
    Так что авторши совершенно правы..
    VKuser2851963
    Аппий Клавдий Цек : каждый человек - творец своей судьбы
    Daster
    У каждого жизнь своя, кому то надо замуж и дети, кому то нет. Счастье свое люди видят по своему. Бывает так что замужние женщины с детьми вздыхают сейчас бы отдохнуть бы в тишине что б никому ничего не была должна. Если так разобраться то еще в очень молодом возрасте девушка выходит замуж, рожает будучи сама почти ребенок, уход за мужем, щи борщи, уборка дома, еще и работа и это до конца жизни. Бррр. Не очень тоже хорошо получается
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