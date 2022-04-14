12 мая — круглый стол на тему «Тикают ли часики: как составить индивидуальный репродуктивный план»

Интернет-портал «Доктор Питер» приглашает к участию приглашаются врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, генетиков и психологов.
Средний возраст рождения первого ребенка в России неуклонно движется к 30 годам — пока он достиг 27, но тенденция сохраняется. Особенно это заметно в крупных городах среди наиболее образованных и успешных женщин. Возникает неоднозначная ситуация: с одной стороны общество формирует социальный план: сначала учеба, карьера, материальное благосостояние — и потом уже ребенок, с другой стороны — врачи, предупреждающие о трудностях с беременностью, нарастающих после 35 лет. Как составить репродуктивный план, который поможет достичь гармонии в жизни — обсудим на круглом столе?
Вопросы для обсуждения:
- Наиболее благоприятный репродуктивный возраст — существует ли он и можно ли его продлить?
- Что чаще всего влияет на планы по рождению детей: отсутствие партнера, материальные трудности, карьерные планы, проблемы со здоровьем?
- Репродуктивный чек-ап: что проверять и в каком возрасте? За чем следить?
- Когда поможет и не поможет ЭКО? Стоит ли планировать его заранее?
- Если еще не время: возможности криоконсервации.
Круглый стол состоится 12 мая 2022 года в 16.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru