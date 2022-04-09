Из «Макдоналса» в IT. Как уйти в программисты, и можно ли это сделать бесплатно

Фото: Влад Некрасов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Под нависшей угрозой не самого благополучного финансового будущего на бесплатных курсах IT конкурс больше 100 человек на место. К платным также наблюдается интерес. Ведь после исхода зарубежных IT-компаний стране придется выстраивать новую эко-систему, а значит, и рабочие места будут.

Спрос на курсы

В марте на российском рынке снизилось количество IT-вакансий, при этом число резюме выросло на 15 %, писал РБК со ссылкой на данные HeadHunter. В итоге уровень конкуренции среди IT-специалистов увеличился с двух до трех претендентов на вакансию, но по-прежнему остался ниже среднего значения по всем отраслям (5,6 человека на место). Кроме того, с началом горячей фазы на Украине банки увеличили спрос на персонал. В период с 24 февраля по 15 марта в сегменте IT банки открыли 5,1 тысячи вакансий (в прошлом году в этот период насчитывалось 2,3 тысячи).



В марте Альфа-Банк запустил обучающий проект Alfa Campus. На бесплатные трехмесячные курсы могут поступить специалисты из других сфер, которые хотят перейти в IT. Для новичков открыли два факультета: тестирования и системной аналитики. На каждый факультет возьмут меньше 100 человек.

Тестировщик — одна из самых популярных точек входа в IT. В Alfa Campus на эту специальность поступило более 16 тысяч заявок, большинство из них из Москвы, на втором месте Петербург (1 570). Факультет системной аналитики получил более 19 тысяч заявок. Больше всего претендентов в возрасте от 25 до 35 лет, порядка 4 % — старше 45 лет. Половина не имеет опыта в IT. Ажиотаж, вероятно, объясним тем, что курсы бесплатные. Самым успешным по их окончании предложат работу в Альфа-Банке.

Для сравнения: четырехмесячный курс по специальности «Инженер по тестированию» на платформе «Яндекс Практикум» обойдется в 72 тысячи рублей, выучиться на аналитика данных стоит 84 тысячи. По словам руководителя сервиса «Яндекс Практикум» Евгения Лебедева, cпрос на программы для тех, кто с нуля готов освоить IT-специальность, с середины марта вырос на 30 % по сравнению с докризисным периодом. «Увеличилась востребованность курсов программирования и аналитики данных. Эти же образовательные программы были востребованы и в 2021 году: программирование на разных языках в прошлом году выбрали 40 % учащихся, аналитиком данных захотели стать 25 % наших студентов. В специалистах данных направлений заинтересован и рынок: по последним данным исследования Института образования Высшей школы экономики, 78 % выпускников «Яндекс Практикума» успешно трудоустраиваются на новую работу, каждый шестой — не дожидаясь окончания обучения», — отметил Лебедев.



Рост интереса к IT-специальностям наблюдают и на платформе GeekBrains. «Если в январе на вопрос: «Готовы ли вы начать обучение прямо сейчас?» — утвердительно отвечали 41,6 % участников мероприятий GeekBrains, то в марте уже 49,8 % респондентов, — отмечает генеральный директор платформы GeekBrains Александр Волчек. — Мы наблюдаем рост желающих получить востребованную специальность: если в январе это указали 48,5 % респондентов, то в марте уже 60,3 %. Увеличение дохода занимает вторую строчку в списке факторов, мотивирующих людей к переходу в IT».

Чаще всего клиенты GeekBrains осваивают программирование и аналитику, дизайн, маркетинг. Треть учащихся планируют связать свое будущее с разработкой, возможность стать тестировщиком привлекает пятую часть участников образовательной платформы.

Поиск работы во время курсов

Ксения получила образование по специальности «Музеология», 10 лет работала в розничной торговле, в том числе пять из них в «Макдоналсе». Петербурженка «устала от продаж», новую профессию выбирала исходя из склонности все делать удобным, прошла девятимесячные курсы по дизайну интерфейсов в «Яндекс Практикуме».



«Самым сложным во время учебы было понимать, что с первого раза не получается идеально круто, и даже с десятого не получается, а очень хотелось, чтобы все получилось. Я устроилась на работу сразу после учебы — получила диплом и подписала трудовой договор в один день. Но работу я начала искать в середине обучения, так что можно сказать, что поиски заняли полгода», — отмечает Ксения. Во время обучения Ксения подрабатывала «парт-тайм», поэтому доход упал в четыре раза.

Первая должность в новой сфере принесла ей столько же денег, сколько было до смены профессии. Сейчас доход увеличился вдвое.

Анастасия закончила РАНХиГС по специальности «политическая и деловая журналистика». Около пяти лет работала в редакциях глянцевых журналов о дизайне и искусстве. Прошла путь от стажера до редактора.

«Я достигла потолка в своей профессии. Казалось, что повышение получить невозможно. Два года топталась на одном месте, было скучно и хотелось чего-то нового, — отмечает она. — Пробовала разные профессии с помощью курсов. Одним из них был курс по анализу данных в «Практикуме». Мне хотелось зайти в IT-сферу, а также я видела, что имею склонность все систематизировать. Все сошлось на анализе данных. Как оказалось, мне нравится писать код, нравится копаться в данных и находить инсайты».



Полгода Анастасия училась сама, затем ещё полгода осваивала профессию аналитика на курсах. На работу по новой специальности она устроилась за два месяца до получения диплома. «Первая работа аналитиком была в компании IVI, но с нового года я перешла в OZON. Сейчас я специалист визуализации данных, создаю аналитические дашборд для бизнеса», — отмечает Анастасия. Относительно последней работы в редакции её доход вырос в три раза.

Самостоятельное обучение

Тимофей окончил СПбГУТ по специальности «инженер по аудиовизуальной технике». После получения диплома не стал работать по профессии, устроился видеодизайнером в образовательный проект.

«Вышло все довольно стихийно. В какой-то момент я уволился с дизайнерской работы без конкретных дальнейших планов, — вспоминает он. — Образование у меня техническое. На первом курсе у нас было программирование на языке С, и мне очень нравилось. Ещё в детстве я любил делать модельки самолетов и играть в конструкторы. Оказалось, что программирование — это такой универсальный конструктор».



Тимофей выбрал язык программирования С++ и стал его изучать по книге Брюса Эккеля «Философия С++». «У меня брат — программист, он мне помог установить на компьютер все необходимое для того, чтобы писать учебные программы. Я просто последовательно изучал язык С++ по книге. По 6–8 часов в день несколько дней в неделю. Читал, конспектировал, делал все задания. Где-то три месяца суммарно я потратил на освоение этой книги, а потом собрал всю свою дерзость и выложил резюме», — говорит петербуржец.

В резюме Тимофей сделал упор на то, что не имеет практического опыта программирования, но уверен, что со своим бэкграундом сможет освоить профессию. После нескольких собеседований ему предложили работу.

«Первые несколько месяцев я еще спотыкался на совершенно детских ошибках, и только оставив их позади, почувствовал вкус настоящего рабочего процесса, — рассуждает он. — Мне кажется, что в программировании и в айти важны общая сообразительность, толковость и логическое мышление. Гениальность нужна, только чтобы быть ну очень высококлассным специалистом. Мне нравится мысль Стива Макконнелла о том, что главное качество программиста не интеллект, а скромность. Скромность позволяет понять ограниченность своих интеллектуальных возможностей и структурировать задачу так, чтобы ее можно было охватить умом».



Екатерина также решила попробовать сменить профессию самостоятельно. Её специальность «Издательское дело и редактирование» была далека от цифр. Диплом петербурженка получила в 2016 году, после вуза «сидела без работы» и начала с чтения книг про тестирование для новичков.

«Успела прочитать не очень много, когда работу потребовалось искать срочно. Я подумала, что наверняка есть возможность устроиться куда-то на небольшую зарплату или даже стажировку и набраться опыта, — отмечает Екатерина. — Примерно в 10–15 местах мне отказали, но я старалась не опускать рук, и вот наконец мне повезло».

Екатерина устроилась в фирму «4xxi» и сразу же попала в проект для иностранного заказчика в сфере финансовых технологий. Пригодился английский, но сама свой старт в профессии тестировщика называет «боевым крещением».

«Поначалу было ужасно трудно: я путалась в технических деталях, рабочих инструментах, документации. Втихаря записывала все на бумажку и вечерами гуглила незнакомые слова, — говорит она. — Я очень много работала, иногда по своей инициативе задерживалась далеко за полночь. Там я познакомилась с людьми, с которыми работаю и сейчас, только уже в другом месте».

Спустя два года Екатерина устроилась в «Яндекс», затем в дочернюю компанию Сбербанка, а сейчас занята тестированием в иностранном стартапе. «Я думаю, что важную роль играет, скорее, склад ума и желание, — рассуждает она. — Хотя техническое образование, на мой взгляд, является бонусом, оно не гарантирует успеха в работе. Как и гуманитарное образование не закрывает дороги».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

