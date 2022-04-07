Новую амёбу нашли в черневой тайге, где растёт гигантская трава, скрывающая всадника

«Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Томска и Новосибирска обнаружили новый вид почвенной амебы Leptomyxa silvatica n. sp. (от латинского слова silva — лес) в черневой тайге Западной Сибири. Черневая тайга — регион Западной Сибири, включенный в реестр уникальных экосистем Всемирного фонда дикой природы. Этот регион отличается исключительным биоразнообразием», — говорится в сообщении.

Биологи СПбГУ вместе с коллегами из Новосибирска и Томска обнаружили в черневой тайге Западной Сибири (так называемые сибирские джунгли) новый вид почвенной амёбы. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба петербургского университета.

«Сибирские джунгли» удивляют в первую очередь необъяснимым гигантизмом трав — в среднем 1,5–2 метра. Летний травяной покров скрывает не только идущего человека, но и всадника на коне.



«Мне пришла в голову идея, что этот гигантизм является результатом влияния не столько климатических условий, сколько, скорее всего, объясняется уникальными свойствами микробиоты почвы. И если в этом феномене хорошо разобраться, то вполне возможно, [что] это открытие можно будет использовать в сельском хозяйстве. У нас уже есть некоторые подтверждения данной гипотезы», — процитировали в пресс-службе руководителя проекта, профессора СПбГУ Аллу Лапидус.



Исследователи изучили протозойный компонент почвы, в том числе амебоидных протистов — передвигающиеся комплексы клеток, которые оказывают важное влияние на жизнь почвенных микроорганизмов, круговорот вещества и энергии. В результате был выявлен целый ряд редких, а также ранее не известных науке видов амеб.



Комментирует доцент кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Алексей Смирнов: «Эта находка еще раз говорит о том, как мало мы знаем об огромном мире микроскопических животных. Численность гетеротрофных одноклеточных организмов в почвах может достигать огромных величин — десятков тысяч клеток в единственном грамме почвы. Они являются важнейшим природным компонентом, регулирующим численность почвенных грибов и бактерий. На морфологическом уровне нам известна лишь небольшая часть всего этого разнообразия. Исследования молекул ДНК, выделенных прямо из различных типов почв, показывают, что «своими глазами» мы видели не более 5 % обитающих там организмов. Неоткрытыми остаются не только отдельные виды, но целые крупные группы почвенных простейших. По этой причине так важны современные молекулярно-морфологические исследования, которые показывают нам, кому принадлежат обнаруженные сиквенсы и кто же на самом деле живет у нас в прямом смысле слова под ногами и вносит свой немаленький вклад в процессы, происходящие в почвах черневой тайги».

