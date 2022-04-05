От «Красной конницы» до «Курочки» Фаберже. Какие экспонаты наших музеев сейчас за границей

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После часа дня 6 апреля станет известна судьба экспонатов российских музеев, застрявших в Хельсинки. Напомним, накануне, после публикаций журналистов, минкульт признал, что в Финляндии застряли направлявшиеся в Россию грузовики с предметами российских сокровищниц. Среди них — Эрмитаж, музеи-заповедники «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», а также московские собрания — Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Музей Востока.

В России сообщения финнов ждут с особым вниманием не только в связи с этой ситуацией: за границей остались еще несколько выставок с экспонатами российских коллекций, - да простят музейщики за такую формулировку (все экспонаты ценны!), уже с куда более громкими. Тех, чья стоимость не измеряется страховками и даже престижем. Это мировое достояние.



Утром 5 апреля в Телеграм-каналах появилась публикация искусствоведа Ксении Коробейниковой. Со ссылкой на свои источники она сообщила, что решение по парижской выставке Морозовых, куда ездили экспонаты из ГМИИ им. А. С. Пушкина, Эрмитажа и Русского музея, может быть принято только после президентских выборов во Франции (до первого тура осталось несколько дней), и только правительство Франции сможет решить ее судьбу. Пока что экспонаты готовят к отправке на родину, а позже организуют их хранение. Кроме того, говорилось о судьбе работ из частных коллекций, которые предоставлялись на выставку: якобы, принадлежащую Петру Авену работу могут и вовсе конфисковать.

Официального подтверждения изложенным фактам в информационном пространстве пока что нет. Об этом не писали даже французские СМИ, в Эрмитаже «Фонтанке» также сообщили об отсутствии у них такой информации. Но когда на границе зависают грузовики с другими российскими выставками, даже невозможное начинает казаться реальным.

Почему невозможное? Потому что культурный обмен между государствами по определению не мог попасть под санкции, произведения из музейного фонда России выдаются за рубеж под госгарантии государств, куда они направляются. Это правило. Например, договора о музейном обмене у России нет с США — так поэтому с 2010 года (тогда случился кейс с библиотекой Шнеерсона) и не было у нас выставок из американских музеев, а наши работы не летают за океан.



В то же время факт, что нынешние финские проблемы со ввозом экспонатов в Россию связаны с санкциями, подтвердил 4 апреля специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. И в его заявлении о том, что делается «все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию», можно было услышать неуверенность в конечном результате.

Если так, имеет смысл вспомнить о том, что выставками «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», да и пресловутой «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», насчет судьбы которой многие СМИ переполошились еще в первые дни спецоперации, - «гастроли» наших сокровищ не ограничиваются. Хотя надо понимать: на выставке Морозовых - 60 работ из Эрмитажа (из того, что вспоминается сходу, - «Женщина, держащая плод» Гогена, «Голубой пейзаж» Сезанна, его же «Большая сосна» и многое другое), чуть больше - из ГМИИ им. А.С. Пушкина, 38 из Третьяковской галереи и две — из Русского музея.

Автор: youtube.com/Fondation Louis Vuitton

Если говорить о петербургских собраниях, например, Музей Фаберже участвует в выставке в британской столице «Фаберже в Лондоне: от романтики к революции». Она проходит до 8 мая в Музее Виктории и Альберта, и там находится, например, первое императорское пасхальное яйцо «Курочка» 1885 года, изготовленное по заказу императора Александра III, и «полосатая» настольная коробка для сигар, созданная для барона Леопольда де Ротшильда.

Фото: предоставлено Музеем Фаберже Фото: предоставлено Музеем Фаберже Поделиться Поделиться





У того же Эрмитажа еще две выставки подходят к концу в Италии: в Риме гостит «Молодая женщина» Пабло Пикассо, а в Милане на выставке «Тициан и образ женщины в Венеции XVI века» представлен «Портрет молодой женщины в шляпе с пером» Тициана, а также «Искушение (Старик и молодая женщина)» Джованни Кариани. И это лишь самые заметные мероприятия, которые проводит за рубежом музей, но, очевидно, не все.



Фото: hermitagemuseum.org Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Наконец, у Русского музея в филиале в Малаге проходит аж четыре выставки, сроком окончания которых обозначено 24 апреля. Это «Война и мир в русском искусстве» (там, например, «Красная конница» Казимира Малевича, работы Петрова-Водкина и Павла Филонова), «Авангард в русском искусстве первой половины ХХ века» (а тут - Портрет Мейерхольда Бориса Григорьева, работы Малевича, Кандинского, Родченко и Марка Шагала), «Достоевский из Русского музея» и «Маяковский – художник и поэт». Кроме того, выставка «Василий Кандинский – от фигуративного к абстрактному искусству» проходит в итальянском городе Ровиго в палаццо Роверелла.



Фото: Скриншот сайта coleccionmuseoruso.es Поделиться Поделиться





Если говорить о других музеях страны, ранее СМИ напоминали о крупном выезде в Корею экспонатов из Екатеринбургского музея изобразительных искусств — так, на выставке «Кандинский, Малевич и русский авангард» в корейском Седжоне сейчас экспонируются 75 работ почти полсотни художников из этого уральского собрания (срок работы выставки — до 17 апреля).

А вот масштабных выставок из иностранных собраний ни в столице, ни в Петербурге в настоящее время нет. И тут дело не в предусмотрительности зарубежных партнеров — а в пандемии. Ну и в том, что мало кому из музеев в России в принципе по средствам возможность организовать крупную выставку с экспонатами, что называется, «из учебника по искусствоведению».

Что в этой ситуации хорошо — так это то, что хотя бы можно не сомневаться: и финские коллеги, и итальянские, и французские с их авторитетными и хорошо оборудованными музеями не допустят повреждения произведений искусства. И даже в самом худшем случае, шедевры, являющиеся неотъемлемой частью мирового культурного наследия, «пересидят» трудные времена в сохранности — а это уже важно для всего человечества.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

