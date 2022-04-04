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    Минкульт назвал все российские музеи, чьи экспонаты зависли в Финляндии

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    В пресс-службе Министерства культуры подтвердили и дополнили информацию «Фонтанки» о том, экспонаты каких именно российских музеев и с каких зарубежных выставок были задержаны в Финляндии.

    «Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии, — сообщили в ведомстве 4 апреля. — Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала, и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село» и «Павловск» и «Гатчина». Вторая выставка — «Форма бесконечности» — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока».

    Кроме того, по данным Минкульта, «таможенную проверку» проходят экспонаты ГМИИ имени А.С. Пушкина, прибывшие из Японии.

    Ранее сложности с прохождением финско-российской границы грузовиками с произведениями искусства прокомментировал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Мы делаем все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию», — ответил он на вопрос журналистов.

    Финская сторона анонсировала пресс-конференцию по вопросу возвращения экспонатов в Россию 6 апреля.

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