Произведения из Эрмитажа, Павловска и Гатчины зависли в Финляндии

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, они возвращались из Италии — в частности, с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», — и возникли проблемы с пересечением границы в Россию. Пока нельзя говорить о задержании произведений искусства.
В телеграм-каналах появились предположения, что проблемы со ввозом могут быть связаны с санкциями против России. Однако это противоречит международным гарантиям возврата, которые действуют на уровне правительств стран и без которых за рубеж не отправляются произведения из музейного фонда.
Ранее в Эрмитаже подчеркивали, что сложности с возвратом картин с выставок связаны не с санкциями, а с логистикой. На выставку в Милан ездили произведения из ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина» и других собраний России. Всего на экспозиции были представлены 130 произведений искусства из музеев разных стран, которые рассказывали о моде на «Гран тур» — образовательную поездку представителей интеллектуальной элиты по Европе с обязательным посещением городов Италии.