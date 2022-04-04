Произведения из Эрмитажа, Павловска и Гатчины зависли в Финляндии

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, они возвращались из Италии — в частности, с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», — и возникли проблемы с пересечением границы в Россию. Пока нельзя говорить о задержании произведений искусства.

В телеграм-каналах появились предположения, что проблемы со ввозом могут быть связаны с санкциями против России. Однако это противоречит международным гарантиям возврата, которые действуют на уровне правительств стран и без которых за рубеж не отправляются произведения из музейного фонда.

