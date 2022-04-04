    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    749мм

    73%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Произведения из Эрмитажа, Павловска и Гатчины зависли в Финляндии

    Картины, принадлежащие российским музейным собраниям, включая Эрмитаж, зависли в Финляндии с непонятным статусом.

    5
    Печать

    Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, они возвращались из Италии — в частности, с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», — и возникли проблемы с пересечением границы в Россию. Пока нельзя говорить о задержании произведений искусства.

    В телеграм-каналах появились предположения, что проблемы со ввозом могут быть связаны с санкциями против России. Однако это противоречит международным гарантиям возврата, которые действуют на уровне правительств стран и без которых за рубеж не отправляются произведения из музейного фонда.

    Ранее в Эрмитаже подчеркивали, что сложности с возвратом картин с выставок связаны не с санкциями, а с логистикой. На выставку в Милан ездили произведения из ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина» и других собраний России. Всего на экспозиции были представлены 130 произведений искусства из музеев разных стран, которые рассказывали о моде на «Гран тур» — образовательную поездку представителей интеллектуальной элиты по Европе с обязательным посещением городов Италии.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Phil Leonetti
    А может пару бомбардировщиков послать за этим грузом? Как вариант, бомбардировщики могут привезти с собой бомбы и скинуть их финам в обмен на наши картины. Как вариант!
    фру
    чет грустнее всё и грустнее... не буду больше читать Ф...
    VKuser49193372
    Наверное, не только на выставки возят, но и продают что-то тихонько коллекционерам.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний