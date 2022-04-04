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    Михаил Швыдкой связал задержание экспонатов в Финляндии с санкциями

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    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 4 апреля прокомментировал информацию о проблемах с возвращением Россию экспонатов российских музеев, среди которых — Государственный Эрмитаж.

    «Действительно, в связи с введением последних санкций Евросоюзом, возникла некоторая задержка на границе между Хельсинки (а это внешний контур Евросоюза) и Российской Федерацией, — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. — Этим занимаются наши дипломатические сотрудники, сотрудники зарубежных учреждений и в Финляндии — поскольку есть вещи в разных странах, то в разных странах к этому подключены наши зарубежные учреждения. Этим занимается, естественно, министерство культуры, этим занимаются директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная полномерная работа».

    Михаил Швыдкой подчеркнул, что ситуация с экспонатами, о которой СМИ стало известно 4 апреля, «связана с новым пакетом санкций».

    «Сегодня мы делаем все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию, — продолжил он. — Полагаю, что так оно и будет, — притом, что, как вы понимаете, ситуация геополитическая — достаточно сложная. Но я надеюсь, что все вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок».

    Как сообщала «Фонтанка», речь идет о произведениях Эрмитажа, ГМЗ «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск», которые ездили на выставку в Милан «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Временная экспозиция в Италии закрылась согласно графику 27 марта, но в стране остались и другие произведения из российских сокровищниц.

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    Комментарии (1)

    ABfree
    Зачем этой стране какие-то произведения искусства?
    Теперь в приоритете грабежи, насилие, воровство и захват территорий соседних стран...
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