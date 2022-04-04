Михаил Швыдкой связал задержание экспонатов в Финляндии с санкциями

«Действительно, в связи с введением последних санкций Евросоюзом, возникла некоторая задержка на границе между Хельсинки (а это внешний контур Евросоюза) и Российской Федерацией, — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. — Этим занимаются наши дипломатические сотрудники, сотрудники зарубежных учреждений и в Финляндии — поскольку есть вещи в разных странах, то в разных странах к этому подключены наши зарубежные учреждения. Этим занимается, естественно, министерство культуры, этим занимаются директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная полномерная работа».

Михаил Швыдкой подчеркнул, что ситуация с экспонатами, о которой СМИ стало известно 4 апреля, «связана с новым пакетом санкций».



«Сегодня мы делаем все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию, — продолжил он. — Полагаю, что так оно и будет, — притом, что, как вы понимаете, ситуация геополитическая — достаточно сложная. Но я надеюсь, что все вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок».



Как сообщала «Фонтанка», речь идет о произведениях Эрмитажа, ГМЗ «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск», которые ездили на выставку в Милан «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Временная экспозиция в Италии закрылась согласно графику 27 марта, но в стране остались и другие произведения из российских сокровищниц.

