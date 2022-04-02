Специалист расскажет про уникальную операцию метростроевцев

Аварию в ленинградском метро между «Лесной» и «Площадью Мужества» можно называть по-бытовому, «размыв» — но можно величественно, аварией на кембрийском изломе. 2 апреля в библиотеке «Екатерингофская» послушаем, какими усилиями и смекалкой ту аварию устраняли. Бесплатно. 12+

Строить метро в Петербурге — вообще не подарок: очень сложные грунты. В центре города, например, они слабые, поэтому надо копать очень глубоко. А там, где глубоко — кембрийская глина, очень плотная. «Размыв», наверное, не мог не случиться: перегон спешно строили к XXV партийному съезду 1976 года, к тому же хотелось открыть первую в мире односводчатую станцию глубокого заложения «Площадь Мужества» (и открыли в 1975-м). Чтобы бурить меньше скважин, туннели расположили один над другим. Из-за действия плывуна, насыщенного водой грунта, в апреле 1974-го на перегоне произошел размыв — такой, что стены наземных домов треснули. Пришлось менять технологию. К 1995-му оба тоннеля так просели, что их пришлось затопить, и почти 10 лет народ передвигался между «Лесной» и «Площадью Мужества» только наземкой. А строительство нового тоннеля оттянуло столько сил и денег, что притормозило развитие всего петербургского метро.

Специалист по истории метрополитена Дмитрий Графов расскажет о «первом и единственном тоннеле России, который сперва построили, потом превратили в судно, а затем затопили», о том, как развивались технологии проходки тоннелей под руслами Невы, и о том, как строят метро сейчас.



Слушаем лекцию «На кембрийском изломе» 2 апреля в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, 7), подробности на странице библиотеки во «Вконтакте». Начало в 15.00.



Александра Шеромова

