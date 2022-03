Минфин США расширил санкции против России. В список вошли несколько НИИ

Минфин США ввел новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Соответствующая информация появилась в обновленном списке, опубликованном на сайте ведомства 31 марта.



Так, в перечень вошли Евгения Бернова, Сергей Бобков, Вячеслав Дубровинский, Евгений Гладких, Евгений Гринин, Антон Круговов, Константин Малеваный, Ирина Николаева, Евгений Подгорнов, Никита Соболев, Тамара Топчи, Сергей Ершов и Андрей Захаров.

В числе юрлиц, попавших под санкции, — 21 компания: Alexsong Pte Ltd., АО НИИ «Вектор», Djeco Group Holding Ltd., Djeco Group LP, Invention Bridge SL, АО «Микрон», Majory LLP, Malberg Limited, Maltarent Ltd., НИИ молекулярной электроники, ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр "Метротек"», ООО «Памкин Хаус», ООО «Робин Трейд», ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», Photon Pro LLP, Quantlog OY, SCI Griber, Sernia-Film Co. и «Т-Платформы».