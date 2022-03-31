Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и своего гражданина Сергея Брилёва

Великобритания расширила санкционный список против россиян. Документ 31 марта опубликован на сайте правительства.
В список попал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Также под ограничения попал телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, являющийся гражданином Великобритании. Кроме того, санкции введены против МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.
В конце 2018 года СМИ сообщили, что у тележурналиста Сергея Брилёва есть второе гражданство. Позже сам журналист подтвердил, что у него есть подданство Великобритании, где он проработал несколько лет специальным корреспондентом российского телеканала.
Ранее под санкции попали генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, член набсовета «Ростеха», заместитель председателя совета директоров ПАО «Интер РАО» Дмитрий Шугаев, зампред правительства Юрий Трутнев, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев, занимавший ранее руководящие посты в «Газпром нефти», глава Сбербанка Герман Греф, другие чиновники, топ-менеджеры и предприниматели. Также в санкционный список внесли экс-первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, который покинул пост 22 февраля, и основателя Тинькофф-банка предпринимателя Олега Тинькова.