Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и своего гражданина Сергея Брилёва

Великобритания расширила санкционный список против россиян. Документ 31 марта опубликован на сайте правительства.



В список попал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Также под ограничения попал телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, являющийся гражданином Великобритании. Кроме того, санкции введены против МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.

В конце 2018 года СМИ сообщили, что у тележурналиста Сергея Брилёва есть второе гражданство. Позже сам журналист подтвердил, что у него есть подданство Великобритании, где он проработал несколько лет специальным корреспондентом российского телеканала.

