«Отомри» и действуй. У кого и какую поддержку ищет малый и средний бизнес

До конца февраля сегмент малого и среднего бизнеса в Петербурге показывал рост и развитие. Директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов, подводя итоги 2021 года, рассказал: по состоянию на январь 2022 в городе зарегистрировано 354 тысячи субъектов МСП. В сравнении с январем 2021 года их стало больше на 3,3 % . Среди них 181 тысяча юрлиц и 173 тысячи ИП. 2021 год показал положительную динамику занятых в СМСП и самозанятых — их стало больше на 14 % . Кроме того, за прошлый год в городе создали более 58 тыс. коммерческих организаций и ИП — это больше на 25 % , чем годом ранее.

В марте банки и фонды при поддержке власти создавали новые продукты, чтобы помочь сохранить, а где-то — и развивать бизнес, в том числе для продолжения международных сделок и оптимизации логистических цепочек. Эксперты круглого стола «Фонтанки» и «ТТ Финанс» оптимистично считают: даже если санкции затянутся, то в условиях 20 % ключевой ставки жить долго не выйдет, и всё как-то стабилизируется.

— И у всех они разные, — пояснил Александр Абросимов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге . — Если в ковид речь шла о прекращении турпотока, закрытии общепита и приостановке работы некоторых производств, то теперь сложности иного плана. На первый план выходят санкционные вопросы: бизнес жалуется на прекращение поставок импортных комплектующих, резкое повышение цен. Исполнение государственных контрактов на фоне изменения цен — существенный вопрос, например, для компаний, занимающихся поставками продуктов в социальные учреждения: больницы, школы, детские сады и пр. Сейчас правительство рассматривает возможность внесения изменений в законодательство для признания санкций форс-мажором, что позволит региональным органам власти пересматривать цены и сроки поставки в рамках госконтрактов.

Но геополитика добавила предпринимателям новых сложностей. По данным опроса, проведенного федеральным бизнес-омбудсменом, после введения новых санкций положение компаний серьезно усугубилось: если на 18 февраля влияние внешних санкционных ограничений испытывали чуть больше 26 % компаний, то на 7 марта уже 84 % предпринимателей России находились под влиянием санкционного давления. В этих условиях предприниматели уже начали искать пути решения и даже находить новые возможности не только для продолжения работы, но и для последующего развития. При этом бизнес ждет от органов государственной власти пересмотра методов и подходов в деятельности. В ответ правительство РФ разработало комплекс мер поддержки, а Петербург стал одним из первых регионов, где создали оперативный штаб, куда также поступают обращения и предложения от бизнеса.

Также Александр Абросимов назвал в качестве возможной поддержки бизнеса льготную аренду городских помещений, мораторий на отключение компаний пострадавших отраслей от тепло-, водо- и электроснабжения, льготы по земельному налогу и налогу на имущество.

Одной из наиболее значимых мер господдержки, по мнению Абросимова, стало бы снижение финансовой нагрузки на предприятия, сохранение программ льготного кредитования и возможность получения поручительств по кредитам коммерческих банков. Правительство РФ приняло новый пакет мер поддержки, направленных в том числе и на импортозамещение комплектующих, докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Кроме того, расширен доступ МСБ к офсетным контрактам с регионами, в 10 регионах начнется строительство промышленных и технопарков, нацеленных на импортозамещение. Петербург, по мнению Абросимова, тоже должен включиться в работу по созданию подобных площадок.

По словам омбудсмена, много обращений от бизнеса связано с нарушением логистики: грузы застревают в портах и не могут быть доставлены заказчику в Россию.

— Мы стремимся всегда быть опорой для клиентов и оперативно предоставлять необходимые финансовые и нефинансовые инструменты для поддержки бизнеса, — говорит Виктор Вентимилла Алонсо , председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» . — Начали выдавать средства по новой программе Банка России. По Северо-Западу только от малого и микробизнеса получили более тысячи заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. Взять льготный кредит на срок до года могут малые предприятия по ставке не выше 15 % годовых и средние предприятия — не выше 13,5 % годовых. Заявки принимаются в офисах и онлайн, срок рассмотрения — от одного до пяти дней.

Банки выстраивают взаимоотношения с МСБ под сложившиеся ситуации и потребности. Так, например, Сбер по итогам 2021 года выдал малому и среднему бизнесу на 21 % больше заемных средств, чем годом ранее. Объем выдачи по Северо-Западу превысил 358 млрд рублей, из них на долю Петербурга пришлось 228 млрд рублей. В прошлом году по льготным программам с господдержкой Сбер на Северо-Западе выдал малому и среднему бизнесу более 35 млрд, из них на программу ФОТ 3.0 пришлось более 5 млрд. А благодаря запуску второго этапа программы часть кредитов, выданных в ходе первого, была автоматически реструктурирована. Это позволило снизить финансовую нагрузку заемщиков за счет продления срока возврата кредита. Всего на долю Сбера пришлось около половины от общего объема выданных средств по программе.

— ПСБ сохраняет бесперебойную работу, санкции практически не оказывают влияния на деятельность банка, — рассказал Александр Хайкинсон , директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт–Петербургского филиала ПСБ . — Пандемия научила быстро реагировать на непредвиденные ситуации, так что у нас уже был выстроен процесс работы в нужном направлении. Что касается клиентов, то сейчас все занимаются активной перестройкой рабочих процессов.

Для ПСБ, попавшего под санкции вместе с рядом других кредитных учреждений, сектор МСБ также остаётся одним из приоритетных.

Сбер разработал и собственные инструменты. Среди них — повышение ставок по депозитам для юрлиц, программа реструктуризации задолженности, бесплатный доступ ко многим сервисам и инструментам для продвижения бизнеса. Например, среди бесплатных предложений — система управления торговлей на маркетплейсах. Сервис позволяет клиентам достаточно быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales.

Александр Хайкинсон также отметил две программы, на которые стоит обратить внимание: кредит на инвестиции и на пополнение оборотных средств. У этих банковских продуктов почти нет ограничений по отраслевому признаку, они доступны малому бизнесу под 1 5 % годовых и среднему — под 1 3,5 % . Главное условие — состоять в Реестре МСП. Процедура принятия решений стандартная: программы пока ориентированы на субсидированные ставки от государства, а лимиты и условия зависят уже от политики банка. Есть еще программа МИНЭКа с аналогичными ставками для малого и среднего бизнеса соответственно. По ней можно получить кредит на оборотные средства сроком до трех лет, а на инвестиции — до десяти.

В настоящий момент ПСБ реализует ряд ключевых программ по поддержке бизнеса — собственных и с господдержкой. Например, буквально в марте 2022 года была перезапущена федеральная льготная программа по ставке не выше 8,5 % годовых: ее поддержал банк, и она за короткий срок стала востребована среди предпринимателей. В ее рамках Санкт-Петербургский филиал предоставил кредитование бизнесу в размере около полумиллиарда рублей.

— Компаниям нужны деньги на завершение инвестиционного цикла, и мы видим, что даже к долгосрочным программам под 15 % есть интерес, — подчеркнул эксперт ПСБ.



Банка «Санкт-Петербург» нет ни в одном санкционном списке, и в последние дни здесь наблюдают существенный рост интереса новых клиентов к услугам. Сейчас банк сосредоточен на адаптации вновь пришедших и сохранении поддержки текущих. В штатном режиме здесь проводят все стандартные операции, включая расчетное обслуживание, кредитование и операции, связанные с ВЭД.



— Сохранение операций для компаний, ведущих ВЭД, особенно важно, — говорит Ольга Маренкова, начальник Управления среднего корпоративного бизнеса ПАО «Банк «Санкт-Петербург». — Финансовые переводы за границу работают, клиенты получают средства в долларах и евро на счета. А еще мы запускам депозиты для юрлиц и физлиц в юанях. Для микробизнеса и МСБ мы быстро адаптировали действующие пакеты услуг: сегодня один пакет стоит рубль, в рамках пакетов услуг отменена комиссия за перевод на счета физлиц, предусмотрены бесплатные терминалы эквайринга, онлайн-кассы. Корпоративным и зарплатным картам мы также обнулили комиссии. По кредитованию мы быстро запустили и адаптировали методологию госпрограммы субсидирования ставок на пополнение оборотных средств и на инвестиции под 13,5 и 15 % . Активно инициируем перевод кредитных договоров на льготную ставку по действующим клиентам, которые соответствуют условиям госпрограммы, и проверяем всех новых клиентов на соответствие ее параметрам. Спокойно оформляем по 106-ФЗ кредитные каникулы, при этом предлагаем клиентам платить проценты и не выплачивать основной долг. Параллельно в это время мы для них можем рассматривать другие продукты или помочь в рамках программ субсидирования ставки.



Эксперт отметила, что на фоне усиления деловой активности всё еще много неопределенности. Большинство клиентов в выжидательной позиции, но при этом поддержка кредитования продолжается — все заявки от клиентов принимают и рассматривают, в оптимальном режиме подписываются соглашения.



Аида Ли, начальник отдела развития Управления продаж среднего корпоративного бизнеса ПАО «Банк «Санкт-Петербург», добавила: ключевая ставка — это временная мера ЦБ, и весной можно ожидать ее снижения и стабилизацию курсов валют, что вызовет некое оживление рынка.



Поддержка экспортеров и импортеров сегмента МСБ — стратегическое направлении для банка «Санкт-Петербург». В конце прошлого года в банке открылся собственный центр поддержки ВЭД — ВЭД 360. В нем клиент в режиме одного окна получает все консультации от заключения контракта, оплаты и до получения груза. В нынешних условиях наличие такого центра у банка оказалось очень кстати.

По ВЭД здесь усилили позиции в части персонального сопровождения «вручную» клиентов по логистике и переводам платежей. В условиях блокады передвижения денег и товаров менеджеры центра индивидуально выстраивают маршруты переводов и логистические цепочки для клиента ВЭД. Хоть логистика и совсем не банковская сфера, но центр ВЭД привлек партнеров-экспертов: с их помощью возможно выстроить логистическую цепочку, начиная от таможенных перевозчиков и заканчивая складами.



— Наш банк тоже не под санкциями, и мы уже наблюдаем приток клиентов, — говорит Сергей Королёв, вице-президент по корпоративному бизнесу Банка SIAB. — В рамках поддержки МСБ малые и средние банки, к сожалению, не допущены к госпрограммам по субсидированию процентных ставок, но мы не приостанавливаем кредитование, даем клиентам каникулы. Условия по кредитным договорам мы обсуждаем и рассматриваем с каждым индивидуально. У нас повышенный спрос на ВЭД, так как огромное количество клиентов подсанкционных банков сейчас расходится по рынку. Клиенты у нас кредитуются по рыночным ставкам — 23–24 % , но договорами предусмотрено снижение ставки в случае понижения величины ключевой. Также по косвенным признакам уже можно понять, что примерно с сентября ключевая ставка всё-таки будет снижаться, а мое личное мнение — это может произойти и ранее, так как экономике сложно функционировать в условиях шоковой терапии.

Не только банки



Сегодняшняя ключевая ставка не позволит развиваться даже при кредитовании под 15 % и 13,5 % для малых и средних предприятий, считает Александр Абросимов. Поэтому необходимо докапитализировать фонды поддержки — развития промышленности, содействия кредитованию — и некоторые программы осуществлять с их помощью.

Одними из основных остаются программы Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса по предоставлению поручительств по кредитам, банковским гарантиям и лизингу, а также выдаче льготных займов. По итогам 2021 года в Фонд поступило 587 заявок на предоставление поручительств перед банками, заключено 420 договоров поручительства на общую сумму 6,5 млрд рублей. Сумма привлеченных средств по кредитам составила 16,2 млрд руб.



Как отметила Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда, сегодня запросы на предоставление поручительства поступают от производственных предприятий, компаний сферы услуг и торговли. Отказы связаны в основном с нежеланием заемщиков брать кредиты по высоким ставкам (свыше 23 %) . Многие заемщики взяли паузу, уже имея положительное решение банка и поручительства Фонда.



В условиях нестабильной экономической ситуации Фонд продолжает увеличивать объемы поддержки предпринимателей и принимает заявки на займы с залоговым обеспечением. Еще он реализует программу беззалогового финансирования для поддержания и возобновления деятельности с целью сохранения занятости сферы концертной и зрелищно-развлекательной деятельности — она продлена до 31 декабря 2022 года. Предпринимателям этой сферы, зарегистрированным не позднее 1 марта 2020 года, доступен беззалоговый заём от 50 тыс. до 5 млн рублей под 1–3 % годовых на период от 6 до 36 месяцев в зависимости от срока займа.



По итогам 2021 года по залоговой программе микрофинансирования Фонд выдал 200 займов на сумму 684,6 млн рублей. По беззалоговой программе — 172 на 619 млн рублей.



По данным на 22 марта Фондом выдан 41 заём на сумму 110,8 млн рублей самозанятым и начинающим предпринимателям. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года выдано 24 на общую сумму 99,5 млн рублей.



— Для предприятий, которым необходима поддержка в условиях ухудшения ситуации в связи с введением санкций, Фонд предлагает льготные процентные ставки на займы в объёме от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев. В первый год процентная ставка составит 1 % годовых, на второй год — 3 % , — добавила Питкянен. — Возможна отсрочка возврата основной суммы на 12 месяцев. Эта программа требует залогового обеспечения в размере полной суммы займа.



Со стороны города развивают и другие проекты поддержки МСБ — например, «Городской акселератор Санкт-Петербурга». По его результатам в 2021 году выдано более 7 600 доступов к ведущим сервисам для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, рассказал директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов. Ключевые сферы, которые пользовались поддержкой, — услуги, производство и технологический бизнес, креативные индустрии, социальное предпринимательство. Проект был высоко отмечен на федеральном уровне. Опыт Санкт-Петербурга будет масштабирован на всю страну.



Как уточнил Кузнецов, старт «Городского акселератора» в 2022 году запланирован на апрель. Предпринимателям из шести сфер бизнеса — торговля, услуги, HoReCa, образование, IT и креативный бизнес, производство — будут доступны более 30 видов наиболее востребованных цифровых сервисов. Кроме того, заинтересованные пройдут диагностику бизнеса и узнают точки роста своей компании. Также им предоставят бесплатный доступ к лекторию — полезному видеоконтенту для развития бизнеса — и к геолокационному сервису, позволяющему просчитать эффективность открытия новой офлайн-точки в Петербурге.

На 2021 год насчитывалось 11,5 тысячи компаний — участников «Городского акселератора», а прирост занятых в МСП составил тысячу человек (через HeadHunter закрыли более тысячи вакансий со средней зарплатой в 50 тысяч рублей). Вовлеченные фирмы разместили более 900 товаров на различных маркетплейсах, 200 предпринимателей успешно запустили интернет-рекламу и получили прирост целевой аудитории в соцсетях на 20 % . Также 95 предпринимателей заключили контракты с поставщиками из других регионов на сумму более 122 млн рублей.

— В части занятости при сравнении итогов 2021 года с данными 2020-го можно отметить явную положительную динамику роста показателя, так как общее количество занятых в СМСП и самозанятых в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 4 % , — говорит Кузнецов. — В целом за 2021 показатель зарегистрированных коммерческих организаций и ИП по отношению к показателю 2020 года увеличился на 25,3 % , а количество регистраций самозанятых с 31 декабря 2020 по 31 января 2022 года возросло на 168 % .



Оттолкнуться от сложностей



Как правило, в кризис крупнейшие системообразующие банки получают дополнительный приток клиентов, которые выбирают их, тем самым снижая риски для развития бизнеса.



— Кризис дал нам новые возможности, — подчеркнула Аида Ли. — Для поддержки участников ВЭД Банк представил новые инструменты. Для безошибочного валютного контроля — онлайн-сервис «ВЭД.Alert». Это уникальный инструмент по информированию клиентов о нарушениях валютного законодательства, основанный на элементах прогнозирования по их операциям и истории документов. Также наш банк отменил комиссию при среднедневных остатках за ведение счета в иностранной валюте, сократил сроки подписания соглашений FX (соглашение о конверсии)/RISDA (генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках) для удобства клиентов при проведении операций — с учетом сложившейся экономической ситуации для оптимизации расходов участников ВЭД мы предложили услугу по таможенному оформлению с электронной подписью таможенного представителя — это позволяет снизить риск недостоверного декларирования и освободить ресурс внутри компании — участника ВЭД.



Если говорить про кредитование, Аида Ли напомнила: при кредитном договоре клиенту дается выбор — брать фиксированную ставку или ту, что зависит от изменения макроэкономической ситуации и ключевой ставки.



— Второй вариант работает в обе стороны — в 2020–21 годах, когда ключевая ставка снизилась, ставка по кредитным договорам снизилась вслед за ней. Клиенты в тех реалиях выбирали не фиксированный вариант, а сейчас это негативно отразилось на их деятельности. Мы за счет собственной маржи ищем оптимальное решение, так как заинтересованы сохранить клиента и его бизнес, а не только маржу.



Сергей Королёв отметил, что в рамках повышения ставки и нарушения логистических цепочек практически все перешли на предоплату. Поэтому даже чтобы исполнять действующие договоры, клиентам нужно дофинансирование. И если банк это понимает, встречается с каждым клиентом, обсуждая варианты, процентная ставка переходит на второй план.



— Мы с клиентами, возможно, даже структурируем новые сделки по увеличению оборотных средств, — добавил он, — так как за две недели все подорожало на 30–40 % , а это увеличивает кассовый разрыв для бизнеса. Спокойно кредитуем и докредитовываем по рыночным сложившимся условиям и наблюдаем приток средств не только от МСБ, но и от крупного бизнеса. Но хотелось бы, чтобы у малых и средних банков тоже были возможности для льготного кредитования. В индивидуальном порядке обсуждаем варианты изменения ставки или продление срока кредитования. У нас 50–60 % всех изменений условий по продуктам связаны с госструктурами — Фондом содействия кредитованию и корпорацией МСП. Оперативно меняя условия под клиентов, мы, по сути, оказываем им поддержку в работе с фондами.



Бизнес, со своей стороны, говорит: шаги вперед есть, но идеальной ситуацию назвать сложно. Игорь Балтрук, генеральный директор ООО «Реал Сервис», отметил: банки преподносят ставку кредитования 1 5 % как льготную, а «в лоб» озвучивается вообще 30 % . Смещение настроек при выдаче кредитов приводит к таким случаям, когда, например, факторинг считывают как дополнительную кредитную нагрузку. То есть видны маленькие зацепки в настройках некоторых банков, не дающие возможности МСБ с ними поработать.



Индивидуальный предприниматель Виктория Тишина обратила внимание на то, что срок кредитных каникул для ООО увеличился, а для ИП этого не сделали — это парадокс. Кроме того, решение вопросов бизнеса с профильными чиновниками проще вести через Москву, напрямую через Минэк, нежели пытаться связаться с петербургскими властями.



Адвокат Алексей Соколов отметил: сейчас стало заметно — меры поддержки бизнеса, задекларированные в ковидное время, носили во многом формальный характер. А те, которые в начале 2010-х позволяли спокойно работать бизнесу, сейчас уже нивелированы. Осложнен диалог с органами власти (его практически нет), административные барьеры и прессинг со стороны правоохранительных органов усугубляют ситуацию: например, попытка снизить налоговую нагрузку может обернуться обвинениями в мошенничестве.



— Банки могут быть больше полезны сектору МСБ поддержкой его клиентов, — считает Александр Пудиков, директор выставки «Строим дом». — Стройматериалы подорожали в несколько раз, а строители и другие рабочие потеряли заказы после запрета ряда соцсетей. Ситуация на рынке сейчас скорее шоковая, но в пандемию люди накупили участков — им нужно строиться в любых условиях и покупать всё по тем ценам, что есть теперь.



Сдержанный оптимизм



В настоящее время уже наблюдается снижение ставок по банковским вкладам. По словам Александра Хайкинсона, ожидается, что ключевая ставка снизится.



— В 2022 году программы господдержки будут определяющими. В прошлом году в Санкт-Петербургском филиале ПСБ рост клиентского бизнеса составил 23–25 % и более чем на 30 % вырос объем кредитного портфеля. В период пандемии около 85 % программ мы реализовывали через цифровые каналы, также сейчас важно сохранить индивидуальные решения при живом взаимодействии между менеджерами банка и клиентами, — отметил он.



Сергей Королёв рассказал, что до 1 июня Банк SIAB планирует открыть отделение в Москве, уже открыт офис в Барнауле.



— Все наши планы будут выполнены, пусть и в более долгие сроки, — добавил он. — Мы наблюдаем существенный приток клиентов — нужны новые продукты и улучшение качества сервиса. Наши запущенные ранее проекты хоть и выросли в цене, но будут обязательно реализованы с учетом адаптации к текущим реалиям.



— По итогам 2021 года кредитный портфель МСБ по Санкт-Петербургу в нашем банке увеличился в два раза благодаря стандартным кредитным решениям — быстрому оформлению по упрощенному пакету документов, — говорит Ольга Маренкова. — Сейчас мы сфокусированы на новых клиентах. Наша задача — обеспечить им качественно системную поддержку операций, к которым они привыкли, и стать для них основным банком.



Транзакционный бизнес банка «Санкт-Петербург» в целом всегда делал упор на МСБ. Здесь уже год работает отдельное подразделение в среднем и малом бизнесе. Если в пандемию всех сотрудников перевели в онлайн, то сегодня службы сопровождения операций выведены на работу в выходные, чтобы клиенты не почувствовали даже малейших промедлений и не теряли контакта с банком в быстро меняющихся условиях.



— Мы видим возможность большего притока клиентов от МСБ и будем работать на их удержание и помощь в адаптации, — подытожила Аида Ли. — Надеемся на стабилизацию ситуации, курса и ставки. Мы все понимаем, что прежних условий уже не будет. Так что цель — вместе выжить и по возможности продолжать развиваться в новых условиях, адаптировать клиентов и банковские процессы к этим условиям, сохранив средства и клиентскую базу.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»

