«Стелс-омикрон» не принесет новую волну эпидемии. Он давно уже с нами

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надежды на то, что «омикрон» завершит пандемию, не оправдываются. Как сообщила Маргарет Харрис, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения, мир лишь в середине пути к ее завершению. В Европе сообщают о росте заболеваемости, вызванной «дельтакроном» — гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». В Китае вводят локдауны — закрывают города-миллионники, чтобы остановить распространение «стелс-омикрона», или «омикрона ВА.2».

Мы живем со «стелс-омикроном» с января

В скандинавских странах «стелс-омикрон» распространяется с декабря. Сначала там болели «омикроном ВА.1», а когда этот штамм коронавируса уже терял позиции, появился его новый вариант ВА.2 — «стелс-омикрон». По сути, все начало 2022 года они вместе циркулировали в Швеции, Дании, Норвегии, других странах Европы. Можно ли считать «стелс-омикрон» штаммом, способным вызвать новую волну в России, «Фонтанка» спросила у Дмитрия Лиознова, директора НИИ гриппа им. Смородинцева .



— Во всем мире процессы распространения коронавируса одинаковые. В наше время глобализации практически невозможно, чтобы в одной стране был «стелс-омикрон», а в других циркулировал совершенно другой штамм. Когда в Россию пришел «омикрон ВА.1», в Европе к тому времени он распространялся уже параллельно со «стелс-омикроном ВА.2». Как и в Европе, у нас распространение второго варианта «омикрона» сначала было минимальным и постепенно росло. Поскольку секвенирование геномов вируса проводится ретроспективно (смотрим полученные образцы через несколько недель после того, как люди переболели, а не по принципу здесь и сейчас), мы знаем, что в январе «стелс-омикрон» уже был в нашей стране. Но поскольку стандартным ПЦР-тестированием он не определяется, то инфицированные получали и продолжают получать общий диагноз «коронавирус+», — рассказал Дмитрий Лиознов.

По словам Дмитрия Лиознова, сейчас в России «стелс-омикрон», или вариант «омикрона ВА.2», широко распространен, это демонстрируют результаты секвенирования. Но он уже циркулирует давно, и с каким — с первым или вторым «омикроном» — мы переносим ковид, непонятно, да и неважно — это ничего не меняет в жизни людей. Они болеют одинаково, как с «омикроном ВА.1», так и с «омикроном ВА.2». На вопрос: «Формируется ли у перенесшего ковид с «омикроном» иммунитет к «стелс-омикрону» и наоборот?» — Дмитрий Лиознов с уверенность отвечает: «Да, перекрестный иммунитет формируется. Вопрос только в длительности этой иммунной защиты. На него пока сложно ответить — опыт «общения» с этими штаммами коронавируса слишком короткий».



Получается, что наша «омикронная» волна, как и в Европе, пока не утихла, потому что появился и «стелс-омикрон». Оба варианта «омикрона» распространяются активно: но если первый вариант ВА.1 распространяется очень быстро, то «стелс-омикрон» — стремительно. Но с января — февраля, когда был пик заболеваемости, оба омикрона уже теряют свой напор. Так что шанс на передышку между волнами у нас есть. Тем более что обнаруживаемый в разных странах гибрид опасной «дельты» и «омикрона» — «дельтакрон», который считается претендентом в инициаторы следующей волны, в России пока методом секвенирования не был выявлен. Об этом тоже сообщил Дмитрий Лиознов.

Участники Олимпиады привезли в Китай «стелс-омикрон»

Китай снова вводит локдауны, закрывает города-миллионники. Страну, счастливо избежавшую трех волн заболеваемости и вакцинировавшуюся рекордными темпами, подвел «стелс-омикрон». Скептики говорят, это результат того, что слишком мало китайцев болели ковидом, а вакцинный иммунитет «омикрону» не помеха, как и его следующему, еще более заразному варианту — «стелс-омикрону».



— Китай так хорошо защищался от коронавируса на протяжении двух лет, не пропустил даже высококонтагиозный «омикрон». На мой взгляд, нынешняя ситуация — это последствие Олимпиады, — считает Юлия Дешева, ведущий научный сотрудник отдела вирусологии Института экспериментальной медицины РАН. — Несмотря на то, что противоэпидемические мероприятия там были беспрецедентные, каких-то бессимптомных гостей из других стран со «стелс-омикроном» упустили. Думаю, можно построить филогенетическое дерево и выяснить, откуда был занос, эпидемиологи сейчас, скорее всего, этим занимаются. Но и сегодня заболеваемость там еще невелика.

Пора изучать механизмы защиты вакцин и обновлять вакцинные штаммы

То, что среди причин высокой заболеваемости во всем мире называют низкую эффективность вакцин против «омикрона», в том числе в Китае, похоже на правду. Потому что болеют люди и с двумя, учитывая бустерную прививку, и с 4–5 вакцинациями. Как говорит Юлия Дешева, это естественно, не напрасно же вакцину против гриппа обновляют каждый сезон.



— К счастью, на фоне созданного искусственного иммунитета, которого мы достигли, в том числе вакцинацией, вирус ослабел. Это рано или поздно всё равно произошло бы, когда все переболели бы, но благодаря вакцинации это произошло быстрее. Период, когда надо было экстренно прививаться и защищаться теми прививками, что у нас есть, уже пережили — общемировая тенденция была такова, что все стремились создать, произвести вакцину и привить людей. Теперь пора заняться изучением полученного механизма защиты, режимов и схем вакцинации, надо искать оптимальный способ введения, — считает Юлия Дешева. — Вполне возможно, что многократные прививки как раз неблагоприятно влияют на иммунную защиту. Может, достаточно одной парентеральной прививки (укола), а для ревакцинации лучше использовать уже интраназальные вакцины (через нос — на слизистую). Они уже есть, испытываются. Всё это пора начать изучать.

По словам Дешевой, скорее всего, «стелс-омикрон» — не последняя версия, РНК-содержащие вирусы, к которым относится SARS-CoV-2, умеют перестраиваться, чтобы уходить от иммунной защиты. Поэтому надо изучать и необходимость в обновлении штаммового состава или каких-то иммуногенных эпитопов (часть вируса, которая распознаётся иммунной системой) вакцин. С момента появления «омикрона» многие уверены, что у него есть шанс стать доминирующим в мире. Но его способность быстро изменяться требует простых, эффективных и дешевых способов распознавания новых вариантов. Невозможно секвенировать все образцы, полученные у инфицированных пациентов.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

