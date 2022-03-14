Коронавирус не сдаётся. В Китае — сильнейшая вспышка с начала пандемии

В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом с начала пандемии и связана она с быстрым «стелс-омикроном». Об этом 14 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.



Власти Китая 14 марта сообщили о 1 337 новых случаях заражения COVID-19. Так, в городе Шэньчжэнь на юге страны выявлено 75 новых случаев, в воскресенье там ввели локдаун. Заболеваемость в стране начала повышаться в начале марта.



«Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через строгие локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Политика была частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее и после окончания Игр», — отмечается в сообщении.