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Коронавирус не сдаётся. В Китае — сильнейшая вспышка с начала пандемии

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В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом с начала пандемии и связана она с быстрым «стелс-омикроном». Об этом 14 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Власти Китая 14 марта сообщили о 1 337 новых случаях заражения COVID-19. Так, в городе Шэньчжэнь на юге страны выявлено 75 новых случаев, в воскресенье там ввели локдаун. Заболеваемость в стране начала повышаться в начале марта.

«Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через строгие локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Политика была частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее и после окончания Игр», — отмечается в сообщении.

За всё время пандемии в Китае зафиксировали около 117 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4,6 тысячи смертей. В России общее число заболевших превышает 17 миллионов, смертей — 361,3 тысячи.

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