Цены растут, подход не меняется. Пациентские организации ждут проблем с лекарствами для ВИЧ-инфицированных

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Тем временем те, кто лечится за свой счет, уже вынуждены платить за упаковку своего лекарства минимум на треть больше.

Закупленных препаратов каждый год хватает до декабря



Минздрав закупает лекарства для пациентов с иммунодефицитом на 15 месяцев — календарный год плюс 3 месяца следующего года на случай форс-мажоров с закупками и поставками. Уже три года подряд их не хватает даже на 12 месяцев — в декабре во многих российских регионах они заканчиваются. Представители пациентских организаций, которые постоянно анализируют госзакупки, называют причину: Минздрав урезает заявки из субъектов.



Ежегодно регионы присылают в ведомство свои заявки — они рассчитываются, исходя из числа пациентов, уже принимающих лекарства, плюс по особой формуле рассчитывается число вновь выявленных, которым потребуются лекарства в новом году. Петербург, например, получает уже три года подряд только 72% от запрошенного объема препаратов.

— Ничего не изменится — лекарств как в предыдущие годы не хватало, так и не будет хватать, — говорит Алексей Михайлов, представитель пациентской организации «Коалиция по готовности к лечению». — В федеральном бюджете на лекарства для пациентов с ВИЧ и гепатитами заложено около 30 млрд. По нашим расчетам, недофинансирование составляет 7–10 млрд рублей. То есть мы опасаемся недостатка лекарств не только из-за санкций и нарушения логистических цепочек, но и из-за традиционного недофинансирования. Практика давно показывает, что закупленных на 15 месяцев препаратов не хватает даже на год.

Подготовка к закупке на 2022 год началась еще в прошлом году, сейчас уже практически все конкурсы отыграны, договоры заключены, многие препараты начали поставлять в регионы. Это радует, потому что бывало, что новые поставки начинались в июне, когда в регионах давно использовали последнюю пачку таблеток. В Петербург, например, уже привезли дорогой долутегравир, причем в достаточном объеме. Этот препарат применяется в комплексе с ламивудином — дешевым лекарством, которое прежде то и дело становилось дефицитным, потому что его невыгодно было производить. Теперь проблем с ним нет; врачи и пациенты уверены, что, если даже Минздрав не сможет по каким-то причинам его поставить, закупить за счет регионального бюджета будет несложно.



Препарат лопинавир/ритонавир Минздрав дозакупил на общую сумму почти 1,5 млрд рублей на конец 2021 года из средств бюджета 2022-го, он тоже поступает в регионы.

Сейчас все предприятия обещают — пока неофициально — поставлять препараты в соответствии с заключенными договорами. Но что будет с «длинными» — теми, что впервые были заключены на 3 года? Тот коллапс, что пациенты еще недавно прогнозировали в связи с инфляцией, Минздрав перекрыл с их помощью.

Лекарства подорожали на 30–50 процентов

«Пациентский контроль» обратился к 11 иностранным и отечественным фармпроизводителям с запросом о том, что будет с производством препаратов для АРВТ в новых условиях. Координатор движения Юлия Верещагина говорит, что ответов пока нет:

— Но мы ждем их, чтобы понять, что будет с госзакупками на 2023 год, как повлияет сегодняшняя ситуация на участие зарубежных компаний в обеспечении российских ВИЧ-инфицированных лекарствами и какие меры они готовы предпринять, если вдруг запреты и санкции коснутся и их. Крупные производители заявляют, что приостанавливают исследовательские программы, но выполнять обязательства по поставкам препаратов будут. Остальные тоже ничего пока не меняют. Думаем, что все изменения скажутся уже на следующих госзакупках.



На тех, кто покупает препараты за свой счет, они уже сказались. Среди пациентов с ВИЧ таких мало, поэтому коммерческий рынок препаратов для АРВТ слабо развит, в обычных аптеках их практически нет. Многие сейчас заказывают через интернет в Индии — благо здесь нет проблем ни с санкциями, ни с логистикой. Получается дешевле, чем в России. Или покупают в аптеках специализированных инфекционных клиник: в Москве это H-Clinic, в Петербурге — ID Clinic. Для них закупочные цены у поставщика («Фармасинтез») выросли: «Ламивудин» (амивирен)-300» стоил 251 рубль до 24 февраля 2022 года, теперь стоит 357 рублей, «Вирфотен» (тенофовир)-300 стоил 500 рублей, теперь стоит 715 рублей, «Олитид» (абакавир)-600 стоил 1 500 рублей, теперь — 1 950, «Эмтритаб»-200 стоил 900 рублей, теперь — 1 062, «Калидавир» стоил 2 922 рубля, теперь — 3 215, «Элгравир» (энтекавир)-0,5 стоил 1 500 рублей, теперь — 2 600 рублей, «Элгравир» (энтекавир)-1,0 стоил 3 000 рублей, теперь — 4 550.



Как рассказали «Фонтанке» в ID Clinic, эти препараты — из списка жизненно важных (ЖНВЛП), а значит, наценка аптеки регулируется государством. Для покупателя цена с ней вырастет на лекарства до 500 рублей — на 20%, выше 500 рублей — на 18%. Стоимость препаратов «Регаст», «Ритонавир», «Доквир» не изменилась.



Антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет пациентам с ВИЧ снизить вирусную нагрузку до неопределяемой и жить полноценной жизнью, не опасаясь кого-то заразить. При этом очень важна приверженность этому лечению — своевременный и непрерывный прием препаратов. Фарма способствует этому: появились комбинированные препараты — вся схема лечения в одной таблетке, принимать которую нужно 1 раз в день. По данным общественников, Минздрав закупает комбинированные препараты всего на 4% пациентов. За счет региональных закупок процент получающих такие лекарства в Петербурге выше — около 10%. Но и этого, конечно, мало.

— Минздрав пытается отказаться от устаревших токсичных препаратов и перейти на современные — с минимальными побочными эффектами и высоким профилем резистентности. Но это дорого, — объясняет Алексей Михайлов. — Например, в старой схеме лечения три лекарства — тенофовир, ламивудин и эфавиренз, их последняя фиксированная стоимость в госзакупках — 11 тыс. рублей на пациента в год. А более современная схема, которая подходит большинству пациентов с ВИЧ, составляет около 80 тысяч рублей в год. А если говорить о комбинированных препаратах (вся схема в одной таблетке) — например, «Биктарви», недавно попавший в список ЖНВЛП, — это будет стоить около 200 тысяч рублей на одного пациента в год (около 16 тысяч рублей за упаковку).





Статистика для стратегии

В 2020 году принята Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ в РФ. Ее цель — к 2030 году достичь 95-процентного включения в регистр всех инфицированных, а из них — 95-процентного охвата АРВТ (чем раньше начато лечение с момента выявления вируса, тем оно успешнее). Тогда вирус перестанет угрожать здоровью населения страны. Достижение этих целей разбито на этапы: в 2021 году охват лечением должен составлять 75,4%, 2022-м — 80%, 2023-м — 84% и так далее; с 2026-го года прибавляется по одному проценту до 95% — к 2030 году.

— На протяжении последних трех лет Минздрав РФ рапортует о том, что в России около 850 тысяч ВИЧ-инфицированных (по данным Роспотребнадзора их более 1,1 миллиона, но где растворяются 250 тысяч человек, никому неизвестно). Число вновь выявленных инфицированных, по официальным данным, снижается — было около 80 тысяч ежегодно, последние годы — меньше 60 тысяч. Куда они деваются (умирают в год в среднем около 20 тысяч человек. — Прим. ред.). По нашим подсчетам, лечение в прошлом году получали около 500 тысяч человек, это около 60% от тех, кто включен в Федеральный регистр, исчезнувших из поля зрения врачей и Роспотребнадзора в расчет не берем, — говорит Алексей Михайлов. — При этом число закупаемых Минздравом на год курсов лечения существенно не растет из-за увеличения закупок дорогих современных лекарств. Поэтому во многих субъектах врачи вынуждены не назначать АРВТ при низкой вирусной нагрузке и нормальном иммунитете тем, у кого недавно выявлен ВИЧ. Хотя это и не соответствует той же государственной стратегии борьбы с ним.



В Петербурге до целевого назначения дотягиваются — в прошлом году 75% из почти 33 тысяч человек, состоящих на учете, получали АРВТ. Но только потому, что у города есть еще свой бюджет на лечение ВИЧ. В этом году — 380 млн рублей. В регионах, где нет возможности докупить недостающие препараты, процент меньше. Поэтому там периодически пациенты оказываются без каких-то лекарств, как это не раз происходило, например, в Ленинградской области. «Если в регионе денег на лекарства для пациентов с ВИЧ нет, то СПИД-центрам придется либо менять схемы, либо взывать к фармкомпаниям, чтобы они дали гуманитарную помощь. Такое уже бывало», — напоминает Алексей Михайлов.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

