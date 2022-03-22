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14 апреля — круглый стол «Туризм в России: Как не потеряться и не потерять туристов»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн круглый стол и приглашает к участию представителей Комитета по туризму Санкт-Петербурга, Российского союза туриндустрии, сервисы бронирования, отели, загородные базы отдыха.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие площадки для поиска и бронирования гостиниц, апартаментов и прочих средств размещения сегодня существуют?
  • Какие требования есть у объектов размещения и у туристов к системам бронирования?
  • Нужна ли национальная система бронирования? В чем она может помочь?
  • Альтернативы Airbnb для тех, кто сдает посуточно квартиры и дома? Как наладить цивилизованное общение с арендаторами, особенно в краткосрочном варианте?
  • Будут ли расти цены на внутренний туризм? Какие есть механизмы для сдерживания цен?
  • Программа туристического кэшбека — насколько удачный ход для привлечения туристов внутри России?
  • Какие еще способы для продвижения используют отели, базы отдыха и другие средства размещения?
  • Как меняются запросы постояльцев к средствам размещения? Что сегодня ждут туристы и что может предложить им рынок?

Летний сезон россиянам, похоже, опять придется проводить, в основном в России. Однако найти привычные средства размещения будет сложнее, чем обычно. Сервисы Booking.com и Airbnb больше не ищут гостиницы, квартиры и апартаменты внутри страны. Конечно, претензии к Booking.com были до этого и у отелей и у ФАС, но станет ли легче жить отелям без мировой площадки для бронирования. Между тем, власти с 2014 года говорили о необходимости создать «Национальную систему бронирования», и уже есть разработки на эту тему. Станут ли российские аналоги достойной альтернативой и как планируют привлекать туристов российские отели и другие средства размещения в летнем сезоне.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 14 апреля 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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