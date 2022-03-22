14 апреля — круглый стол «Туризм в России: Как не потеряться и не потерять туристов»

Летний сезон россиянам, похоже, опять придется проводить, в основном в России. Однако найти привычные средства размещения будет сложнее, чем обычно. Сервисы Booking.com и Airbnb больше не ищут гостиницы, квартиры и апартаменты внутри страны. Конечно, претензии к Booking.com были до этого и у отелей и у ФАС, но станет ли легче жить отелям без мировой площадки для бронирования. Между тем, власти с 2014 года говорили о необходимости создать «Национальную систему бронирования», и уже есть разработки на эту тему. Станут ли российские аналоги достойной альтернативой и как планируют привлекать туристов российские отели и другие средства размещения в летнем сезоне.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 14 апреля 2022 года



По вопросам участия обращаться:

Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

