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Сразу семь цистерн загорелись на нефтебазе в Кстове

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Фото: 52.mchs.gov.ru
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Пожарные утром 22 марта тушат возгорание на нефтебазе в Кстове под Нижним Новгородом. Пламя вспыхнуло при наливе бензовоза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Лукойл-Центрнефтепродукт».

На нефтебазе загорелись семь цистерн. Жертв и пострадавших нет. Ранг пожара повышен до третьего.

«Для ликвидации последствий пожара привлекаются силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 28 человек, 8 единиц техники», — добавили в ведомстве. В 11:11 объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м.

Открытое горение на нефтебазе потушено, добавили в МЧС.

Фото: 52.mchs.gov.ru

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Комментарии (4)

ssr
Написали-человеческий фактор, а точка устарела...
260597571
Точка У?
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