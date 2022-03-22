Сразу семь цистерн загорелись на нефтебазе в Кстове

Пожарные утром 22 марта тушат возгорание на нефтебазе в Кстове под Нижним Новгородом. Пламя вспыхнуло при наливе бензовоза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Лукойл-Центрнефтепродукт».
На нефтебазе загорелись семь цистерн. Жертв и пострадавших нет. Ранг пожара повышен до третьего.
«Для ликвидации последствий пожара привлекаются силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 28 человек, 8 единиц техники», — добавили в ведомстве. В 11:11 объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м.
Открытое горение на нефтебазе потушено, добавили в МЧС.