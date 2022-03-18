Самый модный сад: какие цветы посадить, чтобы обзавидовались соседки, — сорта и правила выращивания

Самый модный цветок последних сезонов — эустома Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться







Мода диктует не только, как и во что нам одеваться и обуваться, но и даже что посадить у себя на даче. Чтобы вам не пришлось с завистью смотреть на прекрасный сад соседки, рассказываем, какие цветы нужно обязательно посадить, чтобы быть на пике моды. В этой статье рассказываем о выращивании эустомы, пеларгонии и колеусов. Самый модный цветок

Садоводы любят белые и нежно-розовые цветы Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться







Семена эустомы можно посадить при условии хорошего досвечивания ростков. Это самый модный цветок последних сезонов. — Сейчас модницы-садоводы очень стараются ее купить. Эустома в этом году — писк сезона. Но она всходит достаточно долго и не сразу зацветает, где-то только в конце июня, в начале июля она зацветет, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Семена эустомы хоть и покрупнее петунии, но также очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно. Она не особо любит жару, поэтому следите за температурой. Она должна быть не выше 25 градусов. Всходы появятся примерно через 10–12 дней. Пикировать следует при появлении 2–3 настоящих листьев. С этим тоже не следует затягивать — корень быстро разрастается, и на более поздних сроках вы его легко повредите. — Особо популярны белые цветы и все оттенки розового, хотя эустома бывает самых разных цветов, — добавила эксперт. Среди сортов можно обратить внимание на «Эхо», «Розита», «Айвори», «Пинк», «Дип Роуз». Учитывайте, что у цветка — мощная корневая база. Для высадки в открытый грунт выбирайте безветренное место в легкой полутени. Растение плохо относится к сухой почве, поэтому следите за влажностью. Неприхотливая пеларгония

Мы привыкли называть этот цветок геранью Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться







Как бы удивительно ни звучало, но пеларгония — это почти та же самая герань. Оба цветка относятся к гераниевым и имеют минимальные отличия. И да, этот цветок по-прежнему остается на острие моды. Сейчас выведены сотни сортов с разнообразными формами цветков и их цветом.

— Все стараются, конечно, посадить более традиционные и неприхотливые цветы, чтобы рассадный период был не длинный и к климату суровому нашему растение было адаптировано. Поэтому в моде остается пеларгония. По-простому это герань. Она хорошо растет, как в открытом грунте, так и в домашних условиях, — отметила агроном. Семена при посадке нужно слегка присыпать и сразу же увлажнить. Ждем первых всходов под пленкой, а затем начинаем досветку. Пеларгония — очень неприхотливое растение, и как только появляются по две пары настоящих листочков, приступаем к пикировке. — Можно сажать ее где угодно. И на слабо освещенных, и на ярких солнечных местах она хорошо растет. В конце мая ее можно высадить в грунт. У нее шикарные цветовые гаммы и формы — есть и тюльпановидные, и махровые, и розочками, и звездочками. Огромный ассортимент ее сейчас, — перечислила Людмила Шубина. Яркие колеусы

Колеусы ценят за красоту листьев Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться







Колеусы очень часто используют в ландшафтном дизайне. Это не цветок, а растение, которое ценят за окраску именно листьев. Среди популярных сортов — «Ренельта», «Конг», «Сабре» и «Блюме».

— Это листоцветущее растение. Они красивы за счет окраски листьев. Бывают и ярко-бордовые, и красные, и желтые, и фиолетовые листья. С их помощью можно создавать великолепные узоры на клумбах, — уверяет Людмила Шубина. Эти растения также сейчас очень популярны. Они достаточно быстро всходят — в среднем за 10 дней — и требуют высокой влажности и тепла, но застоя воды допускать нельзя. Семена очень маленькие, поэтому лишь слегка прикройте их грунтом. Как только появилось 2–3 настоящих резных листа, приступайте к пикировке. Когда растению будет примерно 1,5 месяца, его можно высаживать в открытый грунт. Главное, чтобы не было ночных заморозков. Это многолетнее растение, поэтому в конце сезона нужно будет срезать верхушку, а корешки — выкопать и отправить на хранение.