«Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем: Жизнь содержит сцены насилия

Все что нужно знать об этом фильма и оскаре:

Бенедикт Камбербэтч о гей-роли во "Власти пса": "Я очень трепетно отношусь к разнообразию"



Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) рассказал о том, каково ему было играть главного героя-гея в фильме "Власть пса" (The Power of the Dog).