КС разрешил заменять принудительными работами часть срока осуждённым 60+. Но только мужчинам

Конституционный суд России поддержал бывшего сотрудника МВД, который рвётся на принудительные работы из колонии строгого режима. Пока законодательство не будет скорректировано, возраст — не повод отлучать осуждённых мужчин от труда.

Как следует из постановления, 28 февраля опубликованного на сайте КС, на несправедливость положения статьи 53.1 УК пожаловался Владимир Егоров, отбывающий наказание в колонии строгого режима.

Заявитель приговорён к 10,5 годам лишения свободы. Когда от срока осталось меньше половины, он воспользовался законом, который позволяет заменить остаток принудительными работами. Для осуждённых за особо тяжкие преступления это единственная возможность добиться смягчения наказания, подчеркнул он.



Ходатайство рассматривал Московский областной суд. Предоставленные администрацией колонии характеристики сыграли на руку Егорову. В ИК его знают как активиста со стабильно примерным поведением, без дисциплинарных взысканий, со стремлением к саморазвитию и не отлынивающего от работы. Камнем преткновения стал возраст: Егорову на тот момент исполнилось 62 года.

Часть 7 статьи 53.1 УК закрепляет запрет на принудительные работы для некоторых категорий граждан, в том числе для женщин старше 55 лет и мужчин за 60 лет. Со ссылкой на эту норму суд отказал Егорову, оспорить решение в вышестоящих инстанциях не удалось.

В Конституционном суде отметили, что возрастная планка в 55 и 60 лет установлена в 2011 году и совпадает с выходом на пенсию. В 2021 году в Госдуму внесли законопроект, учитывающий повышение пенсионного возраста, но он ещё не рассмотрен.

Само ограничение объясняется спецификой принудительных работ. Труд может быть связан с тяжёлыми физнагрузками, и у администрации не всегда есть возможность подобрать альтернативу. Кроме того, необходимость искать задачи полегче обессмысливает наказание.



Тем не менее в КС увидели дискриминацию по возрастному признаку: «При решении вопроса о замене наказания оцениваются позитивные изменения в поведении осужденного, которые дают возможность смягчить уголовную репрессию. Однако оспоренная норма исключает замену наказания осужденному мужчине единственно в силу достижения им 60 лет, даже если он отвечает всем иным необходимым условиям».

Конституционный суд признал спорное положение не соответствующим основному закону. Правовое регулирование необходимо скорректировать так, чтобы мужчинам за 60 лет можно было смягчить наказание: заменой части срока на принудительные работы либо иным способом.

До этого таким осуждённым нельзя отказывать в назначении трудотерапии, однако желающие работать должны подтвердить, что состояние здоровья позволяет им выполнять поставленные задачи. Решения по делу Егорова подлежат пересмотру.

Владимир Егоров служил в МВД, в конце 2017 года его приговорили за организацию контрабанды наркотиков и похищение человека. По версии следствия, в 2005 году группа татарстанских оперативников, действия которых курировал Егоров, выехала в казахский город Костанай, откуда привезла в Набережные Челны 9 кг растительного наркотика и Сумбата Оганова. Ему подбросили партию запрещённого вещества, представив это как спецоперацию по пресечению международного наркотрафика.

