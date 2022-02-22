Как взять кредит, чтобы меньше платить по кредитам

Обычная семья — Андрей и Катя, 32 года и 26 лет. Женаты, ждут сына, Катя скоро уходит в декрет.



Супруги неплохо зарабатывают. У них два кредита. Первый — потребительский, 2 млн рублей под 15,9% годовых на 5 лет, брали на ремонт и обустройство квартиры, в которой живут. Второй — автокредит, 1,5 млн рублей под 13,3% на 3 года — и ему уже год.



Общая сумма платежей по кредитам составляет около 100 тысяч рублей ежемесячно. И это самая крупная статья расходов для бюджета Андрея и Кати.