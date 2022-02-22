Как взять кредит, чтобы меньше платить по кредитам

Для этого их надо «обменять» на заем с более привлекательными условиями: например, на кредит с обеспечением в виде недвижимости. И та же недвижимость поможет дополнительно снизить нагрузку на заемщика.
Рассмотрим случай из банковской практики.
Дано
Обычная семья — Андрей и Катя, 32 года и 26 лет. Женаты, ждут сына, Катя скоро уходит в декрет.
Супруги неплохо зарабатывают. У них два кредита. Первый — потребительский, 2 млн рублей под 15,9% годовых на 5 лет, брали на ремонт и обустройство квартиры, в которой живут. Второй — автокредит, 1,5 млн рублей под 13,3% на 3 года — и ему уже год.
Общая сумма платежей по кредитам составляет около 100 тысяч рублей ежемесячно. И это самая крупная статья расходов для бюджета Андрея и Кати.
Задача
Рождение ребенка и уход Кати в декрет означают, с одной стороны, уменьшение доходов семьи, а с другой — неизбежный рост расходов. Андрею и Кате нужно найти способ оптимизировать траты на обслуживание кредитов, чтобы сохранить обычный уровень жизни.
Оптимизация расходов
Для этого Андрею и Кате нужно либо досрочно погасить кредиты, либо заменить их другим кредитом на более выгодных для семьи условиях. Разница по ставке должна быть не менее 1,5% годовых. Андрею и Кате повезло со временем — по обоим кредитам еще не прошло половины срока. Большая часть переплаты по кредиту отдается как раз в первой половине срока кредитования. Поэтому максимум экономии получается, если досрочно погасить или рефинансировать кредит до того, как он перевалил за «экватор».
Сложности
Андрей подал заявку на рефинансирование потребительского кредита, но ему отказали. Причиной стала небольшая просрочка полгода назад. Так и сказали: заемщик вы, в принципе, отличный, но в вашей кредитной биографии есть нехорошие эпизоды.
Получив один отказ, Андрей сомневается, что ему согласятся рефинансировать кредит на машину — ведь кредитную историю изучают все банки.
Активы
Из свободных ресурсов у Андрея и Кати есть двушка в районе метро «Электросила» стоимостью около 9 млн рублей. Она осталась в наследство Андрею от бабушки. Но продавать ее, чтобы досрочно погасить кредиты, семья не хочет, планируя передать в будущем сыну. Да и недвижимость всегда лучше сохранить в собственности — это очень дорогой и стабильный актив.
В теории, двушку можно сдавать, но из-за «бабушкиного ремонта» дорого за нее не дадут — максимум 25–30 тысяч рублей. Хорошо было бы отремонтировать ее, но денег нет и, в перспективе, станет еще меньше.
Решение — теория
Есть способ «вынуть» деньги из квартиры, не продавая ее. И, закрыв ими досрочно оба кредита, «вручную» рефинансировать их. В кредит под залог квартиры можно получить до 75% ее стоимости на срок до 20 лет. Хватит на то, чтобы погасить даже несколько серьезных кредитов и уменьшить ежемесячный платеж. И можно даже взять немного денег сверху.
Обеспечение в виде квартиры дает заемщику сразу два преимущества.
Во-первых, поскольку риски заемщика и банка выравниваются, он платит только за себя, а не за усредненный риск всех остальных клиентов. За счет этого ставки получаются ниже. Сегодня залоговый кредит можно получить под 8,8%,* а это ощутимо ниже ставок по потребительским кредитам, которые стремятся к 13–14,5%, и автокредитам, подорожавшим до 12–13% годовых, — плюс дорогая страховка.
Во-вторых, наличие залога позволяет банку гораздо лояльнее относиться к деталям кредитной истории заемщика. И «помарки», которые допустил Андрей, не так уж и страшны.
Решение — практика
Перед тем, как оформлять кредит с обеспечением, Андрей досконально проверил и узнал, какие суммы и на каких условиях нужны для досрочного погашения двух кредитов, написал два заявления о досрочном погашении. После этого он собрал нужные документы и отправился в Норвик Банк, который специализируется на залоговом кредитовании. Там оформил кредит, обеспечением по которому стала квартира-двушка. Он взял 5 млн рублей: досрочно погасить оба старых кредита и заодно отремонтировать бабушкину квартиру.
Дальше все было делом техники. Получив деньги, Андрей закрыл оба кредита — теперь ему нужно платить только по одному, на меньшую общую сумму и под меньший процент.
Арифметика экономии
За счет рефинансирования ежемесячный платеж по новому кредиту упал ниже 70 тысяч рублей. А когда через месяц будет готова отремонтированная и заново обставленная бабушкина двушка, со свежим ремонтом, она может приносить Андрею и Кате около 50 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, за счет дохода от аренды расходы на обслуживание кредитов получится сократить почти впятеро.
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии ЦБ РФ № 902 от 17 июля 2015 года.
* Программа кредитования физических лиц «Залоговый кредит+». Сумма 500 000 — 8 000 000 рублей, но не более 75% от стоимости недвижимости. Ставка 8,8 — 29% годовых. Срок кредита 261 день — 240 мес. Подробнее по ссылке.
Примеры расчетов предоставлены ПАО «Норвик Банк».
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