Петербуржцев просят присмотреться к ремонтнику, обманувшему 93-летнего ветерана

В Петербург вернули подозреваемого в хищении у ветерана Великой Отечественной войны. Исчезнув с банковской картой нанимателя, он звонил и просил снисхождения, но обманул и в этом.



О задержании фигуранта 15 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Его искали после заявления 93-летнего ветерана, обратившегося в полицию Выборгского района 13 декабря. Затеяв ремонт в квартире на Асафьева, 5/1, он остался почти без 400 тысяч рублей и с незаконченными работами.



Как рассказал Валентин Иванович, мастера для починки отошедших в ванной плит в начале декабря он нашёл по рекомендации знакомого маляра. 40-летний мужчина взялся за работу с охотой, ходил с нанимателем выбирать стройматериалы и так жаждал деятельности, что предлагал ремонтировать кран, чистить ковры и всё это едва ли не безвозмездно.

