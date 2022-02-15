Петербуржцев просят присмотреться к ремонтнику, обманувшему 93-летнего ветерана

В Петербург вернули подозреваемого в хищении у ветерана Великой Отечественной войны. Исчезнув с банковской картой нанимателя, он звонил и просил снисхождения, но обманул и в этом.
О задержании фигуранта 15 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Его искали после заявления 93-летнего ветерана, обратившегося в полицию Выборгского района 13 декабря. Затеяв ремонт в квартире на Асафьева, 5/1, он остался почти без 400 тысяч рублей и с незаконченными работами.
Как рассказал Валентин Иванович, мастера для починки отошедших в ванной плит в начале декабря он нашёл по рекомендации знакомого маляра. 40-летний мужчина взялся за работу с охотой, ходил с нанимателем выбирать стройматериалы и так жаждал деятельности, что предлагал ремонтировать кран, чистить ковры и всё это едва ли не безвозмездно.
Через некоторое время энтузиазм работника, похоже, иссяк. Он пропал вместе с банковской картой и 170 тысячами рублей наличными.
Пока ветеран звонил в банк и блокировал карту, с неё дважды списали деньги. Третья попытка не прошла, зато на связь вышел работник. «Звонит мне: «Валентин Иванович, не ходи в милицию, не сообщай, я тебе привезу все деньги», — рассказывает пенсионер.
Подозреваемого задержали в Москве поздним вечером 3 февраля. Это 40-летний уроженец Анапы без определённого места жительства.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в Москву он уехал специально, с целью избежать наказания», — сообщили в полицейском главке.
Петербуржцев просят присмотреться к фигуранту. Не исключено, что 93-летний ветеран — не единственный оставшийся без денег за его ремонтную карьеру.
Мастера арестовали по делу о мошенничестве.