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Петербуржцев просят присмотреться к ремонтнику, обманувшему 93-летнего ветерана

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В Петербург вернули подозреваемого в хищении у ветерана Великой Отечественной войны. Исчезнув с банковской картой нанимателя, он звонил и просил снисхождения, но обманул и в этом.

О задержании фигуранта 15 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Его искали после заявления 93-летнего ветерана, обратившегося в полицию Выборгского района 13 декабря. Затеяв ремонт в квартире на Асафьева, 5/1, он остался почти без 400 тысяч рублей и с незаконченными работами.

Как рассказал Валентин Иванович, мастера для починки отошедших в ванной плит в начале декабря он нашёл по рекомендации знакомого маляра. 40-летний мужчина взялся за работу с охотой, ходил с нанимателем выбирать стройматериалы и так жаждал деятельности, что предлагал ремонтировать кран, чистить ковры и всё это едва ли не безвозмездно.

Через некоторое время энтузиазм работника, похоже, иссяк. Он пропал вместе с банковской картой и 170 тысячами рублей наличными.

Пока ветеран звонил в банк и блокировал карту, с неё дважды списали деньги. Третья попытка не прошла, зато на связь вышел работник. «Звонит мне: «Валентин Иванович, не ходи в милицию, не сообщай, я тебе привезу все деньги», — рассказывает пенсионер.

Подозреваемого задержали в Москве поздним вечером 3 февраля. Это 40-летний уроженец Анапы без определённого места жительства.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в Москву он уехал специально, с целью избежать наказания», — сообщили в полицейском главке.

Петербуржцев просят присмотреться к фигуранту. Не исключено, что 93-летний ветеран — не единственный оставшийся без денег за его ремонтную карьеру.

Мастера арестовали по делу о мошенничестве.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (3)

angel of death
а нефиг никому верить - кругом враги...
ivan5_5e4d10fe646f6
Oн чтo 204 см? Или сoтпoлции уже и фoтo делать разучились?
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