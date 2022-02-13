«Исаак Мечик сегодня вернулся». В Петербурге установили табличку в память о дедушке Сергея Довлатова

Памятную доску установили на доме № 3 по Днепропетровской улице, где проживал Исаак Мечик. Как рассказала «Фонтанке» волонтёр проекта «Последний адрес» Марина Демиденко, Довлатов не упоминал Днепропетровскую в своих произведениях, найти улицу и номер дома удалось благодаря петербургскому историку Анатолию Разумову, который создал «Ленинградский мартиролог» с десятками тысяч имён и биографий расстрелянных ленинградцев.
автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
«Исаак Мечик сегодня вернулся. Именем, табличкой, но он вернулся в этот город. Хорошо, что у него был такой внук, который написал его имя и канву жизни. У многих же не осталось никого: ни детей, ни внуков. Это одна из сутей «Последнего адреса». Восстановление не только семьи, у них семья не терялась, это восстановление времени», — говорит Демиденко.
Сергей Довлатов посвятил деду первую главу сборника «Наши». В разные годы он занимался виноделием, работал на строительстве Китайской-Восточной железной дороги, воевал в Первую мировую. Арестован в октябре 1937-го, через год расстрелян по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности.