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«Исаак Мечик сегодня вернулся». В Петербурге установили табличку в память о дедушке Сергея Довлатова

Мемориальная табличка деду писателя Сергея Довлатова появилась в центре Петербурга 13 февраля. Исаак Мечик стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1938 году.

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Памятную доску установили на доме № 3 по Днепропетровской улице, где проживал Исаак Мечик. Как рассказала «Фонтанке» волонтёр проекта «Последний адрес» Марина Демиденко, Довлатов не упоминал Днепропетровскую в своих произведениях, найти улицу и номер дома удалось благодаря петербургскому историку Анатолию Разумову, который создал «Ленинградский мартиролог» с десятками тысяч имён и биографий расстрелянных ленинградцев.

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

«Исаак Мечик сегодня вернулся. Именем, табличкой, но он вернулся в этот город. Хорошо, что у него был такой внук, который написал его имя и канву жизни. У многих же не осталось никого: ни детей, ни внуков. Это одна из сутей «Последнего адреса». Восстановление не только семьи, у них семья не терялась, это восстановление времени», — говорит Демиденко.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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Сергей Довлатов посвятил деду первую главу сборника «Наши». В разные годы он занимался виноделием, работал на строительстве Китайской-Восточной железной дороги, воевал в Первую мировую. Арестован в октябре 1937-го, через год расстрелян по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Проект «Последний адрес» — гражданская инициатива, проводимая в России и направленная на увековечение памяти о людях, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Результатом такой инициативы становится размещение множества персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий начиная с октября 1917 года.

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Комментарии (1)

Opioman
Сейчас повылезают совкоголовые и будут кричать что не нужны эти адреса. Мол, раз получал письма из других стран значит точно шпиён и был предателем.
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