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«Девушку жалко, но…» — сказал отец гаишника, сломавшего руку сотруднице 37-го отдела полиции

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Отец 34-летнего лейтенанта Василеостровского ГИБДД Петербурга уверен в сыне и считает, что тот, ломая сотруднице 37-го отдела полиции руку, «вел себя согласно своим полномочиям», сообщает 2 февраля 47news.

Конфликт силовиков разгорелся в ночь с 31 января на 1 февраля. 24-летняя сотрудница полиции сделала замечание двум гаишникам — переставить патрульный автомобиль куда подальше, дескать, на парковке и так не протолкнуться из-за снега. В ответ дорожные полицейские потребовали от коллеги по цеху показать удостоверение личности и обосновать наличие табельного оружия, которое у оперативницы было при себе. Девушка покинула место разборок, но вновь столкнулась с гаишниками в дежурной части полиции. Завязалась перебранка, гаишник ее толкнул… В итоге она оказалась на полу с порванными связками и сломанной рукой.

По словам петербуржца, он уже ознакомился с видео, которое зафиксировало схватку его сына с сотрудницей полиции (на нем слышно, как у девушки с треском ломаются кости), но опубликованная версия видео гораздо короче той, которая в полном объеме раскрывает глубину конфликта сотрудников. Так или иначе, отец госавтоинспектора ничего добавить к этому не может, но надеется, что во всем разберутся следственные органы.

— Он вел себя согласно своим полномочиям. Как-то так, — ответил мужчина на вопрос журналиста 47news о том, вел ли себя его сын адекватно. — Ну вы же видели, что он спокойно обращался. Посмотрите полную запись. Я в нем уверен.

— А по-человечески девушку не жалко, которую он так смело повалил на пол? — поинтересовался журналист.

— Жалко девушку, да. Но такое стечение обстоятельств.

Отец сотрудника ГИБДД, сцепившегося с девушкой, уверяет, что его отпрыск почти герой: и из пожара людей спасал, и под нож бросался, работу любит так, что дежурит по трое суток кряду, и вообще стабильно два-три раза в месяц обезвреживает матерых бандитов.

«В этом отношении Родине служил и, надеюсь, еще послужит. Работа нравилась, настоящая мужская работа. Сколько он преступников задержал и рецидивистов, думаю, будет отражено в характеризующих материалах», — уверен родитель.

Разбором этой истории уже занимается СК РФ по Петербургу. Все трое фигурантов лишились работы.

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Комментарии (122)

266597475
эка все лампасники и прочие клоуны и дармоеды воют хором - как ето хорошо и правильно бить баб ! 3й день ужо пошёл одобрямсу.
274091643
С учётом того какие суммы гаишник имеет в карман каждый день на дороге, он легко отмажется.
VKuser66679040
Под хруст костей поверженной девушки, он вёл себя абсолютно спокойно. Ну, вы ведь сами видели. Славное семейство.
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