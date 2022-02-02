Все трое участников «шоу» в дежурной части 37 отдела полиции Василеостровского района уволены

Основание — неподобающее поведение, стало известно «Фонтанке». Если неадекватность действий двух инспекторов не вызывала сомнений, то пострадавшей сотруднице уголовного розыска припомнили нецензурные выражения, которые она использовала в общении с гаишниками.



Конфликт между инспекторами ГИБДД Василеостровского района и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на парковке у 37-го отдела полиции. Девушка высказала претензии по тому, как неаккуратно коллеги поставили машину, они стали требовать у нее предъявить удостоверение, а потом и ответить за оружие, которое было у нее при себе. В помещении дежурной части на сотрудницу подняли руку, что закончилось переломом. Финал конфликта попал на видео.

