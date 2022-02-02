FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Все трое участников «шоу» в дежурной части 37 отдела полиции Василеостровского района уволены

Отдел по работе с личным составом быстро изучил все обстоятельства конфликта в 37 отделе полиции на Васильевском, закончившегося переломом руки у девушки-полицейского, и быстро принял решение: на утро 2 февраля уволены все трое.

147
Печать

Основание — неподобающее поведение, стало известно «Фонтанке». Если неадекватность действий двух инспекторов не вызывала сомнений, то пострадавшей сотруднице уголовного розыска припомнили нецензурные выражения, которые она использовала в общении с гаишниками.

Конфликт между инспекторами ГИБДД Василеостровского района и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на парковке у 37-го отдела полиции. Девушка высказала претензии по тому, как неаккуратно коллеги поставили машину, они стали требовать у нее предъявить удостоверение, а потом и ответить за оружие, которое было у нее при себе. В помещении дежурной части на сотрудницу подняли руку, что закончилось переломом. Финал конфликта попал на видео.

СК задержал одного из инспекторов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (147)

274089096
Где там неадекватность ДПСника увидели? Это девочка берега попутала. Явно блатная чья-то
VKuser66679040
Девчонка им по бронику кулачками постучала! Герои!!! Да как она посмела ЕМУ, самому ЕМУ замечание сделать? Вот теперь будет знать, на кого замахнулась!!! Видно, с каким садистским удовольствием ломает ей руку. Она кричит, он продолжает давить. И плевать, что уволили, он-то себе работу быстро найдёт, зато она останется инвалидом. Ишь возомнила! Кто женщин ненавидит, никогда не остановится, не ждите вторую серию, сажайте неадеквата сейчас, пока не поздно.
MIGEL
Сотрудницу угрозы уволить конечно могут,но только после полного выздоровления,травма получена при исполнении в результате преступления со стороны другого сотрудника при исполнении,т.е.МВД получит многомиллионный иск со стороны потерпевший.Сама история за гранью,всегда была вражда между этими службами,но тут явно кадры подбирали в дурдоме.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний