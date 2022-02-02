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Инспектора ДПС задержали после нападения на коллегу в дежурной части 37 отдела полиции на Васильевском. Возбуждено дело

Действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции, а потом сломал ей руку, квалифицировали как «превышение должностных полномочий».

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 февраля, следствие полагает, что в ночь с 31 января на 1 февраля 34-летний инспектор ДПС ГИБДД Василеостровского района в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела толкнул её руками в грудь. Девушка упала и ударилась головой и спиной о стену. После этого полицейский повалил её лицом вниз на пол и заломил руку. Нажим был такой силы, что у сотрудницы полиции врачи диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщает пресс-служба ведомства.

«Фонтанка» и 47news описывали конфликт, который начался по сути из-за парковки на заснеженной площадке у отдела и закончился некрасивым поведением инспекторов ДПС и больницей для их коллеги. Финал с переломом попал на видео .

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Комментарии (149)

Nik020
Мир сошел с ума.
Гаишники руку подняли на уголовный розыск!
Теперь мало не покажется. А насчет мата, так они сами на нем разговаривают.
Mai
Ничего удивительного в этой потасовке нет. Полицейские в отделении Центрального района ведут себя не лучше гопоты: матерятся как сапожники на глазах у граждан, при чем как мужчины, так и женщины. Мат употребляют через каждое слово. Безобразие. Про честь мундира не слышали.
ZSA
Все кто её защищает, ответьте на вопрос: хотели бы вы попасть в кабинет к такому "оперу"?
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