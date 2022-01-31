Буржуа в бегах. Одиозный лидер петербургской похоронки сматывает удочки

Фото: Антон Белицкий/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Запись о начале ликвидации ООО «Техноком», принадлежащего бывшему фигуранту громкого в нулевых годах «дела санитаров» Марату Дрейзину, датируется в СПАРК 26 января. Чуть ранее та же процедура запущена в отношении материнской компании. В ближайшее время, по словам бизнесмена, он ликвидирует и принадлежащее ему ООО «Кристалл», владевшее наркологической клиникой «КредоМед». На этом официальный бизнес Дрейзина в России заканчивается, но остаются неформальные позиции в похоронке, о которых он рассказал «Фонтанке».



Марат Дрейзин. Фото автора Поделиться Поделиться







Правоохранительные органы полагают, что Марат Дрейзин пытался организовать похищение у государства выморочной квартиры и организовал попытку подбросить свидетельнице наркотики, чтобы смоделировать её задержание, но привлеченный для подброса «вор-карманник» оказался сотрудником полиции. Поступок квалифицировали как незаконный оборот наркотиков, дело слушается в Приморском районном суде Петербурга. В нем два обвиняемых: Марат Дрейзин и Николай Захаржевский. В зале суда только Захаржевский — Дрейзин скрывается и объявлен в международный розыск.

Сегодня Марат Дрейзин ликвидирует четыре своих предприятия: ООО «Кристалл» с профилем «общая врачебная практика», а также специализирующееся на деятельности больничных организаций ООО «Рокс плюс» с принадлежащими ему компаниями «Техноком» и «Стройтехнологии». «Кристалл» получил широкую известность в медийных кругах под вторым своим названием «КредоМед» — в качестве его генерального директора Петербургский городской суд признал Дрейзина в 2006 году виновным в рамках шумного «дела санитаров». «Техноком» и «Стройтехнологии» связаны с деревообработкой и отношения к медицине никогда не имели. Формально процедуры запущены в двух компаниях, две остальные бизнесмен планирует ликвидировать в ближайшее время. По его словам, они давно уже фактически не работают.



Марат Дрейзин не скрывает, что полная ликвидация его российского бизнеса связана с действиями правоохранительных органов — заочное обвинение в рамках уголовного дела о подброшенных наркотиках и международного розыска.



— Реально заниматься бизнесом в моей ситуации невозможно, не заниматься — ещё хуже. Пришлось продать активы — коммерческую недвижимость, прежде всего, с приличным дисконтом, процентов за 60–70 от реальной стоимости. С учетом моего текущего юридического статуса и того, что вырученные деньги удалось легально переправить за границу, считаю, что неплохо отделался.

— А что с деньгами стало за границей, если не секрет?

— Вот тут точно никаких секретов. Вложил их «по-современному», в не очень прибыльный, но надежный, спокойный бизнес, — говорит бизнесмен.

Подлежащие ликвидации компании не имеют никакого отношения к ритуальному бизнесу, активным игроком которого Марат Дрейзин воспринимался на протяжении последних десятилетий. Он не говорит об этом напрямую, но можно предположить: они были созданы на доходы от похоронки и от деятельности наркологической клиники, с чего, собственно, бизнесмен и начинал свою карьеру, будучи по основной профессии врачом-наркологом.



В похоронке Дрейзина всегда воспринимали как бизнес-партнера Павла Беляева, осужденного в 2006 году за организацию «банды санитаров» и соучастие в убийствах. В 2018 году Беляев освободился, вернулся в Петербург и в 2020-м публично заявил о полном отказе от криминальной деятельности в любом её проявлении.

— Вдруг что-то пойдет не так, война начнется. Вы готовы на кровь? — спросил Павла Беляева тогда автор статьи.

— Нет. Определенно нет. Даже тогда, в 90-е, — и это всем известно — моя позиция была что угодно, но без крови. На кровь я не пойду. Банды санитаров нет. Есть я, есть мои партнеры, мы строим цивилизованный бизнес.

— Вы бы хотели, чтобы похоронный бизнес был каким?

— С четкими правилами игры, которые определялись бы официально Смольным и соблюдались всеми одинаково. Весь бизнес должен быть переведен на правовые рельсы — официальные фирмы, официальные договоры аренды, прозрачная бухгалтерия. Пусть будет меньше денег, но спокойнее ночи…

И Павел Беляев, и Марат Дрейзин не скрывают: они продолжают работать в ритуальном бизнесе Петербурга, у них есть официально зарегистрированные компании с профилем «организация похорон и предоставление связанных с ними услуг», но в ЕГРЮЛ владельцами там значатся другие люди. Бизнесмены подчеркивают — это не номиналы, а те, кто реально занимаются данным бизнесом, в том числе на их деньги. Но отказываются озвучить названия, чтобы никому не пришло в голову связать их с криминальным шлейфом из прошлого.



— Это цивилизованные фирмы с белой бухгалтерией и разумными прейскурантами. Мы собираемся полноценно работать и совсем не хотим, чтобы кто-то примерил на сегодня то, что осталось во вчера, — говорит Марат Дрейзин.

По его словам, основные географические локации их ритуального бизнеса — Пушкинский и Колпинский районы Петербурга, но в компании стремятся работать во всем городе.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

