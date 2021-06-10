В Петербурге уже карманники подбрасывают наркотики. Новое дело старых санитаров

Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







После прежних приговоров за взрывы и стрельбу — обвинения в мошенничестве и подброшенных наркотиках. Герой шумного дела санитаров споткнулся о сыщика в роли карманника.

— Видишь тётку? Возьми пакетик и незаметно сунь ей в карман, — сказал водитель «Хёндэ» угрюмому человеку в толстовке с капюшоном, которого ему представили как вора-карманника. Тот взял пакетик и с проворством фокусника поменял его в руках на красную книжечку.

— Видишь ксиву? Кивни, если понял. Водитель «Хёндэ» кивнул и вложил руки в протянутые наручники…



Примерно так Следственный комитет видит финал неудачной попытки подбросить наркотик обитательнице «корабля» на Серебристом бульваре. И называет главного злодея — героя шумного «дела санитаров» из нулевых — предпринимателя Марата Дрейзина. В обвинительном заключении, которое СК направил на днях прокурору, фигурирует покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Отведенная Дрейзину роль — организатор группы. Мотив — расправа со свидетельницей по квартирному мошенничеству, в котором его тоже обвиняют, но там ещё далеко до суда. Жертва — та самая «тётка», которой водитель «Хёндэ» хотел руками оказавшегося оперативником карманника подбросить наркотик.



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Марат Дрейзин

«В 2020 году Дрейзин разработал план, целью которого являлось незаконное привлечение свидетеля к уголовной ответственности с заключением ее под стражу и оказание на нее воздействия для изменения показаний. Согласно разработанному Дрейзиным плану, обвиняемый приискал вора-карманника, который должен был тайно подбросить женщине наркотическое средство в значительном размере, после чего проинформированные сотрудники полиции должны были на законном основании ее задержать. Однако свой преступный умысел соучастники до конца не довели, поскольку в роли вора-карманника выступил сотрудник полиции…» — сообщает сайт СК.



Марат Дрейзин хорошо знаком правоохранительным органам. В 2006 году Петербургский городской суд признал лидера «банды санитаров» Павла Беляева, санитаров 2-й и 3-й городских больниц Полешкина и Чабана, а также бывшего главного врача Городской наркологической больницы Тихомирова и генерального директора ООО «КредоМЕД» Дрейзина виновными в убийствах санитара Ефимова и начмеда ГНБ Ларисы Артюховской. Кроме того, Беляев, Дрейзин и Тихомиров были признаны виновными в трех нападениях на бывшего главного нарколога СЗФО Шпиленю. Однако по этим эпизодам их уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности. Беляев был приговорен к 15 годам. Дрейзин активно сотрудничал со следствием, благодаря чему получил тогда 4 года.

У представляющего интересы Марата Дрейзина (он сам в международном розыске, поэтому недоступен) адвоката Сергея Ионова своя версия событий. Адвокат утверждает: «Зачем подбрасывать наркотики наркоманке? Она же и так с ними почти не расстается. Да, Дрейзин решил помочь правоохранительным органам привлечь её к уголовной ответственности — но за реально совершенное преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Он передал информацию своему знакомому, который взаимодействовал с оперативными подразделениями, специализирующимися на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, чтобы осуществить задержание в момент, когда та будет с очередной дозой. Исполнитель не справился. Он не смог реализовать задержание, но, видимо, не хотел расставаться с гонораром, поэтому приобрел наркотик, нашел где-то вора-карманника и попросил того осуществить подброс. В роли карманника оказался залегендированный оперативник…».



Ионов говорит, что уголовный розыск нашел человека из окружения его клиента, который дал показания, будто Дрейзин просил его найти карманника и познакомить с исполнителем, чтобы организовать подброс. А свидетель дал такие показания, чтобы уклониться от уголовной ответственности за совершенные им преступления.

В прошлом августе следствие полицейского главка обвинило Дрейзина в особо крупном мошенничестве — квартиру в «корабле» на Серебристом бульваре он якобы похитил у государства. Хозяйка умерла, наследников не оказалось, соседка передала её паспорт приятельнице, которая разбиралась в квартирных сделках. Та подобрала у ближайшей станции метро нищую и организовала продажу квартиры. Роль покойной сыграла та же нищая с её документами.

В деле три обвиняемых — кроме Дрейзина, это продавшая квартиру женщина и первый покупатель. Роковая персона — соседка, та самая, которой, по версии СК, Дрейзин пытался организовать подбрасывание наркотика. Она дала показания на всех, в частности, опознала Марата в человеке, однажды приезжавшем к дому вместе с приятельницей. Позиция следствия: Дрейзин является организатором преступления по хищению квартиры и нанес государству ущерб в размере не менее 3 миллионов рублей.



Продавшая квартиру женщина полностью признала вину с оговоркой: от неё требовали показания на Дрейзина, но она «сделала всё сама, без помощи иных лиц». События развивались в 2017 году.

По словам адвоката Ионова, какая-либо преступная роль Марата Дрейзина в квартирной истории отсутствует, а его опознание произведено по фотографии 16-летней давности два года спустя после того, как опознавшая якобы видела его вместе со своей приятельницей во дворе дома, где развивались события.

Защитник говорит, что, когда продавшей квартиру женщиной заинтересовался уголовный розыск, она решила спрятать соседку-наркоманку как слабое звено. По её просьбе Дрейзин, с которым они давно знакомы, прислал человека, тот снял квартиру в Ленобласти, отвез туда соседку, дал ей денег на еду, возможно, снабжал её наркотиками. Но Дрейзин, по словам адвоката, в глаза не видел эту соседку и на тот момент был не в курсе происходящего — он помогал своей знакомой.

«Кроме того, проверяется информация о причастности Дрейзина к совершению двух покушений на убийство, совершенных в 2019 году…» — сообщается в пресс-релизе СК от 31 мая. Речь идет о той же «тётке», которой, по версии СК, Дрейзин пытался организовать подброску наркотика.



Ионов называет это информационным вбросом. «Пока квартирная история развивалась, у соседки случилась пара передозировок. Следствию приятно думать, будто Дрейзин организовал на нее покушение, якобы кто-то что-то подмешал в наркотик. Обычно сбытчики наркотических средств бодяжат зелье, чтобы получить больше прибыли за счет более сильных и дешевых компонентов, вот ей и не повезло…» — говорит адвокат.

По его словам, причина преследования клиента в давнем бизнес-конфликте на рынке ритуальных услуг. Но этой стороной вопроса адвокат не владеет, а потому от комментариев отказывается.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

