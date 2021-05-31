Стало известно ещё об одном уголовном деле в отношении Марата Дрейзина, известного по делу «банды санитаров»

О «банде санитаров» заговорили после убийства старшего санитара петербургского городского патолого-анатомического бюро (ГПАБ) Сергея Ефимова в сентябре 2001 года. Тогда киллер подкараулил Ефимова с женой в подъезде их дома на проспекте Культуры. Ефимов был убит, его жена выжила, несмотря на полученные ранения. От этого преступления и потянулась ниточка к преступной группе, созданной инспектором по работе с младшим медперсоналом ГПАБа Валерием Бурыкиным и менеджером ГПАБа Павлом Беляевым еще в 1990-е годы, целью которой было установить контроль над теневыми финансовыми потоками городских моргов.



Большинство членов «банды санитаров» были задержаны оперативниками УБОПа в 2005 году по обвинению в убийстве начмеда городской наркологической больницы Ларисы Артюховской, взорванной в августе 2004 года в подъезде своего дома. Вместе с членами банды — менеджером ГПАБа Павлом Беляевым, санитарами морга Алексеем Чабаном, Дмитрием Полешкиным и Александром Сыровым — под стражей оказались бывший главный нарколог Северо-Западного федерального округа Сергей Тихомиров (выступивший, согласно материалам дела, подстрекателем убийства Ларисы Артюховской) и совладелец клиники «КредоМед» Марат Дрейзин (его следствие считает посредником между санитарами и наркологом). К этому времени Валерий Бурыкин вместе с семьей покинул Россию, выехав в Германию на лечение. Он был объявлен в международный розыск.



В октябре 2006 года городской суд Санкт-Петербурга признал подсудимых, за исключением Тихомирова и Дрейзина, виновными в бандитизме, убийстве Сергея Ефимова, убийстве Ларисы Артюховской, а также в нескольких нападениях на Леонида Шпиленю, занимавшего пост главного нарколога СЗФО до Сергея Тихомирова. По приговору суда Беляев, Полешкин и Чабан получили от 13 до 15 лет колонии строгого режима. Александр Сыров, проходивший по эпизодам небольшой тяжести, был от наказания освобожден в связи с истечением срока давности. Сергей Тихомиров получил десять лет лишения свободы, а Марат Дрейзин — четыре года. Валерия Бурыкина удалось задержать 20 октября 2007 года при переходе австро-венгерской границы, после чего он был передан российским правоохранительным органам. Впоследствии Бурыкин был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.