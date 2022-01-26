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ДТП на КАД спровоцировало серьезную пробку. Затор достигает восьми километров

На внутреннем кольце КАД Петербурга перед съездом на Софийскую улицу произошла авария с участием фуры и «ГАЗели». На участке дороги сформировался массивный затор.

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Видеозапись с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 января. Судя по кадрам, задняя часть большегруза серьезно пострадала в результате удара.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 60-м километре внутреннего кольца КАД, из-за столкновения транспортных средств заняты первая и вторая полосы движения.

«Пострадавших нет. Авария и большой поток автотранспорта из-за пиковых часов спровоцировали затор длиной около восьми километров», — добавили там.

Судя по данным карт «Яндекса», пробка простирается от 53-го до 61-го километра магистрали.

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Комментарии (4)

264520821
Интересно, когда виновников аварий начнут заставлять выплачивать компенсации всем, кто стоял в пробке и потратил хотя бы бензин.
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