ДТП на КАД спровоцировало серьезную пробку. Затор достигает восьми километров

Видеозапись с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 января. Судя по кадрам, задняя часть большегруза серьезно пострадала в результате удара.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 60-м километре внутреннего кольца КАД, из-за столкновения транспортных средств заняты первая и вторая полосы движения.
«Пострадавших нет. Авария и большой поток автотранспорта из-за пиковых часов спровоцировали затор длиной около восьми километров», — добавили там.
Судя по данным карт «Яндекса», пробка простирается от 53-го до 61-го километра магистрали.