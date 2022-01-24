FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургские УК за неделю оштрафовали почти на 16 млн за плохую уборку снега и льда

14
Печать

На минувшей неделе, с 17 по 23 января, жилищные инспекторы Петербурга осмотрели больше полутора тысяч многоквартирных домов. Оценивали зимнюю уборку. Более чем в 500 из них нашли нарушения.

Как сообщают в пресс-службе Смольного 24 января, представители ведомства проверили работу 300 УК, свыше 70% выявленных недостатков приходятся на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.

По итогам оценки качества уборки от снега и льда в отношении нарушителей возбудили 169 административных дел, общая сумма штрафных санкций составила 15,9 миллиона рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266097915
Пусть отдадут эти деньги людя с переломанными ногами и шеями
Печенеги и половцы
Сами себя не стали штрафовать, поиск крайних, национальная российская(советская) забава.
Aaaa___
Гениально: содрать с людей деньги за КУ, не выполнить обещанные работы и с этих же содранных денег оплатить штрафы🤦‍♀️ А где выгода пострадавшей стороны?? Кого Беглов наказал-то? Опять граждан, получается. У него точно есть должные умственные способности для того, чтобы занимать столь высокий пост в госслужбе???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний