Петербургские УК за неделю оштрафовали почти на 16 млн за плохую уборку снега и льда

На минувшей неделе, с 17 по 23 января, жилищные инспекторы Петербурга осмотрели больше полутора тысяч многоквартирных домов. Оценивали зимнюю уборку. Более чем в 500 из них нашли нарушения.



Как сообщают в пресс-службе Смольного 24 января, представители ведомства проверили работу 300 УК, свыше 70% выявленных недостатков приходятся на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.



По итогам оценки качества уборки от снега и льда в отношении нарушителей возбудили 169 административных дел, общая сумма штрафных санкций составила 15,9 миллиона рублей.

