В Ленобласти пожилую пациентку вызволили из снежного плена, чтобы передать медикам

По данным издания, ночью машина скорой помощи встретилась с препятствием у поселка Черенцово Цвылевского поселения. Врачи ехали к 62-летней женщине с симптомами инсульта. «В 3:46 позвонил папа, сказал, что у мамы отнялась правая сторона тела, рука и нога не двигаются. Ему по телефону сказала проверить иголкой, есть ли реакция пальцев, как советуют при инсультах. Сама разбудила мужа, сели в машину и выехали из Тихвина, одновременно начала звонить в скорую помощь. Там диспетчер сразу сказала — у вас в Черенцово сложная дорога, машина не проедет. Но я была уверена, что подъезд почистили, как раз на днях обещали. Фургон скорой обогнал нас у Усть-Шомушки», — рассказала дочь пенсионерки Екатерина.

Машина со спецсигналами съехала с трассы и притормозила на развилке, боясь увязнуть в снегу. Чтобы не терять времени, родственники пациентки добрались до ее дома на «Ниве» — пробирались «максимально тихим ходом», снег скреб по дверям, но справились за 15–20 минут. «Уже в доме в итоге одела маму, собрала вещи, на пледе вынесли ее из дома, посадили в машину, затем передали врачам. Фельдшеры хорошие, быстро довезли, сейчас мама в реанимации», — уточнила Екатерина. Она добавила, что водитель рассказал, что просил отправить на место полноприводный «Соболь».

По словам местных жителей, в начале недели они просили администрацию отправить на поселковую дорогу машину-грейдер. В итоге, как рассказал живущий в Черенцово Сергей, работал только «тракторок», который не справился с последствиями снегопадов.

«К вечеру пошла оттепель, скорее всего, дорога немного просела. Сегодня проехали, не буксовали. У администрации вообще техники нет, нанимаем «Белорусы», маленькие трактора. Грейдер, по идее, должен был быть в понедельник. Но в одном месте сломался, в другом такой техники нет. Куда ни позвонишь, все грейдеры заняты. У меня не одно Черенцово, 31 населенный пункт, это 65 километров дорог. Между прочим, почему сразу виновата администрация? Скорая шла в деревню далекую. Там знают, что в деревни надо посылать полноприводную технику, у них есть эти машины. Теперь администрация крайняя», — рассказал изданию глава Цвылевского поселения Валентин Ефимов.