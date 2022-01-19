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В Петербурге начнется установка «умных» счетчиков в частных домах

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«Россети Ленэнерго» установят «умные» счетчики в частных домах на территории Петербурга, где отсутствуют приборы учета. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе компании.

«Жители смогут существенно сэкономить на оплате услуг за электроснабжение, так как расчеты будут производиться не по нормативу, а по фактически потребленным объемам электроэнергии», — сказали там.

В компании напомнили, что комитет по тарифам утвердил новые нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению. Для жилых домов, где отсутствуют приборы учета, коммунальная плата за электроэнергию может увеличиться почти в три раза.

Показания с устройств будут передаваться дистанционно. Также есть возможность многотарифного учета (по зонам суток).

Устанавливать счетчики будут бесплатно представители компании как по плану-графику, так и по обращению жителей. Заявку подать можно на сайте «Россети Ленэнерго», через портал электронных услуг или по телефону горячей линии 8–800–220–0–220.

В настоящий момент на территории Петербурга и Ленинградской области в общей сложности смонтировано более 87 тысяч «умных» устройств. Только в прошлом году специалисты установили более 25 тысяч интеллектуальных приборов. В этом году планируется установка еще 30 тысяч таких счетчиков. В многоквартирных домах установкой счетчиков занимается ПСК.

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Комментарии (23)

Zdobsi
Лучше б изначально ставили счетчики, с которых дистанционно можно снимать показания. За свой счёт заставили сменить. В итоге показания им принеси, а счётчик то умеет передавать данные. Это Петроэлектросбыт не умеет и не хочет их принимать. Так и живём.
SERGEY111
Кто счетчики скручивать умеет тот и на тарифы не жалуется (с).
jfg3322
Ключ слово устанавливать...., за вызов и счетчик плата отдельно жеж?!
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