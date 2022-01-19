В Петербурге начнется установка «умных» счетчиков в частных домах

«Россети Ленэнерго» установят «умные» счетчики в частных домах на территории Петербурга, где отсутствуют приборы учета. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе компании.



«Жители смогут существенно сэкономить на оплате услуг за электроснабжение, так как расчеты будут производиться не по нормативу, а по фактически потребленным объемам электроэнергии», — сказали там.



В компании напомнили, что комитет по тарифам утвердил новые нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению. Для жилых домов, где отсутствуют приборы учета, коммунальная плата за электроэнергию может увеличиться почти в три раза.

