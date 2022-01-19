Тяжеловесы Большого порта Санкт-Петербург. Топ-10 2021 года

Федеральных монстров типа «Первой портовой компании» (ППК) Владимира Лисина и Global Ports (GP) Сергея Шишкарева трудно сравнивать с другими стивидорами — у ППК в Петербурге два терминала («Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»), у GP три («Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и «Моби Дик»). В таком составе ППК и GP в далеком отрыве от остальных.

В индивидуальной гонке между терминалами традиционно побеждает «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) проживающего в Швейцарии ленинградца Михаила Скигина, хотя он слегка и сдал позиции — 9 млн тонн против 9,2 млн в прошлом году.



У Скигина вообще впечатляют масштабы — в 2021 году он запустил проект строительства морского терминала на острове Сахалин, заручившись поддержкой лично главы кабинета министров Михаила Мишустина. Там по-взрослому: объем предполагаемых инвестиций 35 млрд рублей.



ПНТ и «Первый контейнерный терминал» (GP) сохранили первую и вторую ступеньки пьедестала с 2020 года. Третье место отобрал у «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» (КТСП) «Морской порт Санкт-Петербург». Но это внутрикорпоративная гонка — оба стивидора входят в ППК. В тройке лидеров отличился «Первый контейнерный терминал»: показал самое внушительное падение из всех участников топ-10 — минус 6 % к итогам 2020 года. В абсолютных цифрах это минус 0,5 млн тонн.

