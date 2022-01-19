Тяжеловесы Большого порта Санкт-Петербург. Топ-10 2021 года

Администрация морских портов Балтийского моря 17 января подвела итоги 2021 года. «Фонтанка» узнала закрытую часть, посвященную персональным успехам участников рынка.
Федеральных монстров типа «Первой портовой компании» (ППК) Владимира Лисина и Global Ports (GP) Сергея Шишкарева трудно сравнивать с другими стивидорами — у ППК в Петербурге два терминала («Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»), у GP три («Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и «Моби Дик»). В таком составе ППК и GP в далеком отрыве от остальных.
В индивидуальной гонке между терминалами традиционно побеждает «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) проживающего в Швейцарии ленинградца Михаила Скигина, хотя он слегка и сдал позиции — 9 млн тонн против 9,2 млн в прошлом году.
У Скигина вообще впечатляют масштабы — в 2021 году он запустил проект строительства морского терминала на острове Сахалин, заручившись поддержкой лично главы кабинета министров Михаила Мишустина. Там по-взрослому: объем предполагаемых инвестиций 35 млрд рублей.
ПНТ и «Первый контейнерный терминал» (GP) сохранили первую и вторую ступеньки пьедестала с 2020 года. Третье место отобрал у «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» (КТСП) «Морской порт Санкт-Петербург». Но это внутрикорпоративная гонка — оба стивидора входят в ППК. В тройке лидеров отличился «Первый контейнерный терминал»: показал самое внушительное падение из всех участников топ-10 — минус
Основные грузы петербургского порта в прошлом году: контейнеры, нефтепродукты, минеральные удобрения и черные металлы. Обращают внимание последние — их морская погрузка в 2021-м выросла на
Из 10 портовых лидеров в минус ушли трое — ПНТ, «Первый контейнерный» и отодвинутый коллегой по цеху с 3-го на 4-е место КТСП — у него минус 0,4 млн тонн.
Зато впечатляет прорыв «Торгового морского рыбного порта» (ТМРП), владеющее которым ООО «Терминал» с конца 2020 года возглавляет миллиардер Геннадий Голубев. ТМРП погрузил на суда 1,9 млн тонн, что почти в 2 раза больше позапрошлогодних успехов.
Удержался в топ-10 и впервые попавший туда год назад «Интерферрум-металл» Александра Соболева и Николая Неклюдова — он перевалил 1,7 млн тонн нефтепродуктов. Соболев в 2021 году много успел: в марте продал бизнес с полумиллиардным контрактом на обследование труб единственного месторождения «Газпрома» в Тихом океане, а в конце декабря расстался с компанией, обладающей лицензией на разработку золотоносного месторождения в Чукотском море.
Самые глобальные потрясения пережило в минувшем году ООО «Феникс» — по инициативе Генеральной прокуратуры компанию забрали из собственности членов семьи бывшего руководителя ФСО Евгения Мурова и передали Росимуществу. Но это не помешало ей нарастить обороты с 3,4 млн тонн в 2020-м до 3,7 млн в 2021-м.
Остается добавить, что в 2021 году Большой порт Санкт-Петербург обработал 62 млн тонн грузов, что на 2 млн тонн больше показателей 2020 года. Теперь его доля в грузообороте всех морских портов страны (835,2 млн тонн) составляет
Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»