«Сдаваться без боя он не планировал». Нетрезвого водителя в Петербурге задержали после погони

Инспекторы ДПС задержали в ночь на 8 января в Калининском районе нетрезвого водителя Audi, успевшего врезаться в припаркованные автомобили. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
«С трудом можно представить, каких бед он мог натворить в таком состоянии, ведь вертикальное положение ему давалось с трудом. Чего не скажешь о количестве мата и агрессии. Сдаваться без боя он не планировал — пришлось использовать наручники», — описывают задержание в паблике.
Пытаясь уйти от погони, мужчина задел припаркованные Mazda и Сitroen. Его Audi также получила повреждения — у нее заклинило переднее левое колесо и автоматическую коробку передач. В салоне авто нашли бутылки с алкоголем, а надул водитель больше, чем промилле. На мужчину составили четыре административных протокола: мелкое хулиганство, управление т/с в состоянии алкогольного опьянения, неостановка по требованию полиции и управление автомобилем без страхового полиса. Ему грозят лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей.