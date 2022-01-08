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«Сдаваться без боя он не планировал». Нетрезвого водителя в Петербурге задержали после погони

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Инспекторы ДПС задержали в ночь на 8 января в Калининском районе нетрезвого водителя Audi, успевшего врезаться в припаркованные автомобили. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

«С трудом можно представить, каких бед он мог натворить в таком состоянии, ведь вертикальное положение ему давалось с трудом. Чего не скажешь о количестве мата и агрессии. Сдаваться без боя он не планировал — пришлось использовать наручники», — описывают задержание в паблике.

Дорожный инспектор.

Пытаясь уйти от погони, мужчина задел припаркованные Mazda и Сitroen. Его Audi также получила повреждения — у нее заклинило переднее левое колесо и автоматическую коробку передач. В салоне авто нашли бутылки с алкоголем, а надул водитель больше, чем промилле. На мужчину составили четыре административных протокола: мелкое хулиганство, управление т/с в состоянии алкогольного опьянения, неостановка по требованию полиции и управление автомобилем без страхового полиса. Ему грозят лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей.

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Комментарии (5)

SergAnt
Для чего Вы публикуете (заимствуете как событие, так и фото) «происшествия», которые публикуются в тематическом паблике VK “дорожный инспектор»??!
Это можно было бы оправдать, если нарушитель - известное лицо…а заимствовать «новость» о рядовом дтп, которых в СПб и ЛО ежедневно происходят десятки, для такого крупного издания крайне странно…
chip1
На видео вроде и нормально на ногах стоит, протокол подписывает, шутит. Чет журналисты из мухи слона пытаются раздуть!
кто-то страшный
Ауди это диагноз.
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