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«Росгосстрах» поощрил лучших агентов по имущественным видам страхования миллионными подарками

«Росгосстрах» поощрил своих агентов, успешнее всего продававших полисы имущественного страхования в юбилейном для компании году. Победители мотивационного конкурса «100 лет ИФЛ побед» получили пять сертификатов номиналом в один миллион рублей и одиннадцать сертификатов в 500 тысяч рублей.

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Призы победителям, а также награды другим лидерам рейтинга агентов вручили во время торжественной церемонии в Москве генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин, а также курирующая розничное страхование член правления Елена Белоусенко, руководитель блока агентских продаж «Росгосстраха» Юлия Чижман и другие топ-менеджеры.

Призерами конкурса стали более 50 агентов страховой компании, причем 20 из них смогли выполнить условия всех семи предусмотренных правилами номинаций и собрать коллекцию ювелирных значков, выпущенных небольшим тиражом к юбилею.

— В этом году мы существенно модернизировали свою продуктовую линейку, расширив покрытие полисов страхования ИФЛ (имущества физических лиц. — Прим. ред.) и придав им дополнительную клиентскую ценность за счет включения различных сервисов, которые могут понадобиться в жизни владельцам недвижимости, — заявил Геннадий Гальперин. — Сегодня по некоторым продуктам «Росгосстраха» страховым случаем признается даже утеря ключей от входной двери, и мы возмещаем затраты на замену замков. А в сервисную составляющую, которой можно воспользоваться на протяжении действия договора и которая есть во всех новых продуктах ИФЛ, входят услуги сантехника и электрика, юридические консультации, а по премиальным пакетам — даже телемедицина.

Геннадий Гальперин напомнил, что сегодня у агентов компании есть возможность получать не только комиссионное вознаграждение за продажи, но и пассивный доход в виде небольшого процента от суммы, потраченной их клиентами на приобретение услуг на цифровых платформах «Мой_Сервис».

Прием в честь победителей конкурса «100 лет ИФЛ побед» стал итоговым мероприятием для успешных агентов в год векового юбилея «Росгосстраха». Во многих филиалах компании в торжественной обстановке ранее были организованы встречи участников «Клуба миллионеров» — агентов, сборы которых в страховании имущества физических лиц и каско исчисляются семи- и восьмизначными цифрами.

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