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Россиянки провалились в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Выиграла норвежка, наши от пьедестала далеко

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Биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю Ройселанн одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в воскресенье, 12 декабря. Она допустила один промах и завершила 10-километровую дистанцию за 30 минут и 4,1 секунды.

На втором месте в гонке преследования — Анна Сола из Белоруссии (три промаха; +4,1 секунды), третьей стала представительница Швеции Эльвира Эберг (один промах; +23,3).

Российские биатлонистки финишировали далеко от пьедестала. Лучшей у наших стала Ирина Казакевич, занявшая девятое место (2; +1:25). Кристина Резцова финишировала 12-й (4; +1:31), Ульяна Нигматуллина — 17-й (2; +1:48). Валерия Васнецова пришла на финиш 28-й (2; +2:17), а Светлана Миронова заняла 34-е место (3; +2:43).

Ранее в интервью «Фонтанке» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, чего ждать от российских спортсменов в этом сезоне. Спойлер: ничего хорошего.

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Комментарии (3)

Денеб
Не "Белоруссия", а Беларусь! Кто там автор заметки?
hal9000
Я бы лучше на снегоходе катался бы целыми днями..пока бензин не закончится..мешался бы им там на трассе чтоб кто нить грохнулся..и матом бы как за мной поперли..а бабы нервные..как начала бы за всю красную армию орать..мама не горюй..конечно чуть чуть до финиша осталось а тут грохнулась..как понесласб юы за мной с палками..а толку то..не догнала бы всеравно..я ж на снегоходе..
Mikkä Kårhunen
ну для русских клуш это нормально,хорошо хоть Миронова свой зад дотащила до финиша
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