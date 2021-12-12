Россиянки провалились в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Выиграла норвежка, наши от пьедестала далеко

Я бы лучше на снегоходе катался бы целыми днями..пока бензин не закончится..мешался бы им там на трассе чтоб кто нить грохнулся..и матом бы как за мной поперли..а бабы нервные..как начала бы за всю красную армию орать..мама не горюй..конечно чуть чуть до финиша осталось а тут грохнулась..как понесласб юы за мной с палками..а толку то..не догнала бы всеравно..я ж на снегоходе..