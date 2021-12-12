Россиянки провалились в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Выиграла норвежка, наши от пьедестала далеко

Биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю Ройселанн одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в воскресенье, 12 декабря. Она допустила один промах и завершила 10-километровую дистанцию за 30 минут и 4,1 секунды.
Marte O. Roeiseland cements her lead in the Total Score with a victory in the Hochfilzen Pursuit🚀— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
🥇 🇳🇴 Marte O. Roeiseland @NSSF_Biathlon
🥈 🇧🇾 Hanna Sola @bybiathlon
🥉 🇸🇪 Elvira Oeberg @SWEOlympic
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На втором месте в гонке преследования — Анна Сола из Белоруссии (три промаха; +4,1 секунды), третьей стала представительница Швеции Эльвира Эберг (один промах; +23,3).
Российские биатлонистки финишировали далеко от пьедестала. Лучшей у наших стала Ирина Казакевич, занявшая девятое место (2; +1:25). Кристина Резцова финишировала 12-й (4; +1:31), Ульяна Нигматуллина — 17-й (2; +1:48). Валерия Васнецова пришла на финиш 28-й (2; +2:17), а Светлана Миронова заняла 34-е место (3; +2:43).
Ранее в интервью «Фонтанке» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, чего ждать от российских спортсменов в этом сезоне. Спойлер: ничего хорошего.