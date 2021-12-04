Российские биатлонисты выиграли первую медаль в сезоне

Бронзовой медалью завершилась для сборной России по биатлону мужская эстафетная гонка 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержала Норвегия, а вторыми стали французы.

За российскую команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Отметим, что третий номер Логинов передал эстафету Латыпову на втором месте, однако Латыпов из-за неудачной стрельбы ушел на штрафной круг, потеряв одну позицию.

«Пытался, конечно, ускориться (на стойке). Понимал, что можно и сохранить второе место, надежно отработав, но я боролся за победу и предпринял попытку догонять на втором круге. Постарался подойти побыстрее, потому что видел, что Кристиансен сильно сбавил перед рубежом, хотел встать в спину. Но не пошло, не получилось. Как есть — так есть. Старался отработать концовочку, сохранить третье место, уже ни о чем не думал, главное было добежать до финиша», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».