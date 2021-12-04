Российские биатлонисты выиграли первую медаль в сезоне

Бронзовой медалью завершилась для сборной России по биатлону мужская эстафетная гонка 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержала Норвегия, а вторыми стали французы.
За российскую команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Отметим, что третий номер Логинов передал эстафету Латыпову на втором месте, однако Латыпов из-за неудачной стрельбы ушел на штрафной круг, потеряв одну позицию.
«Пытался, конечно, ускориться (на стойке). Понимал, что можно и сохранить второе место, надежно отработав, но я боролся за победу и предпринял попытку догонять на втором круге. Постарался подойти побыстрее, потому что видел, что Кристиансен сильно сбавил перед рубежом, хотел встать в спину. Но не пошло, не получилось. Как есть — так есть. Старался отработать концовочку, сохранить третье место, уже ни о чем не думал, главное было добежать до финиша», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия — 1:14.09,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. Франция — отставание 11,2 (0+8).
3. Россия +45,9 (1+9).
Отметим, что для сборной России эта медаль стала первой в сезоне. Подробнее о том, чего ждать от российских биатлонистов, читайте в интервью «Фонтанке» двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева.