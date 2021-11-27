Дмитрий Васильев: Перед Олимпиадой у меня печальное настроение по поводу перспектив сборной по биатлону, особенно у женской команды

Дмитрий Васильев Фото: Датикашвили Малхаз/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







В шведском Эстерсунде 27 ноября стартует новый сезон биатлонного Кубка мира. Сборная России по традиции последних лет подходит к нему с кипой скандальных сюжетов. В этот раз тревожно особенно: в феврале зимняя Олимпиада в Пекине. Ждать ли чего-то хорошего от наших биатлонистов на главном старте четырехлетия? Об этом мы узнали у двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева.

— Последние новости из сборной России по биатлону немного тревожные, вам так не кажется? — Как и любой болельщик, я всегда хочу, чтобы наши мальчики и девочки выступили самым лучшим образом. Я искренне за них болею. Но, исходя из своего опыта и зная обстановку внутри сборной, оставаться оптимистом очень сложно. Поэтому я очень хочу верить в успешное выступление, но, к сожалению, настроение совершенно печальное, особенно в отношении женской команды. У ребят ситуация еще более или менее неплохая, потому что там есть Александр Логинов, Эдуард Латыпов и другие талантливые молодые ребята. Тот же Даниил Серохвостов, хотя ему еще надо набираться опыта. У них очень хорошие шансы в эстафетных гонках. Считаю, что им прямо с первых этапов Кубка мира надо наигрывать эстафетную команду для Олимпиады. А у женщин ситуация гораздо сложнее. Это связано с тем, что у них длительное время не было профессионального тренера по стрельбе. Яркий пример тут Ирина Казакевич, на которую я очень сильно рассчитывал. Вообще-то, я ей симпатизирую, потому что она очень способная и талантливая, но с такой стрельбой, которую она показала на контрольных стартах, на Кубке мира делать нечего. И у девочек мне как-то всё не нравится. Дай бог, чтобы я ошибался. Но мое внутреннее чутье подсказывает, что не стоит ждать от женской команды выдающихся результатов.



— Видимо, это связано со старшим тренером женской команды Михаилом Шашиловым, с которым вы закусились в комментариях разным изданиям?

— Да ну какой там закусились. Человек вообще не в теме. Он вообще не понимает, о чем говорит. Я с первых дней его назначения сказал, что это огромная ошибка для российского женского биатлона. И я не скрывал это. Я считаю, что он ни в коем случае не должен быть старшим тренером женской команды. И сейчас это все проявляется. Он стал тянуть в сборную девочек из Свердловской области. Но это же глупости, это не государственный подход. Когда ты становишься старшим тренером сборной, ты должен думать о стране и об общем результате, а не о своих интересах. Самый яркий пример — как раз Казакевич, которую он вопреки всему протащил на Кубок мира. Где спортивный принцип? Еще раз: я ей очень симпатизирую, но она вообще не готова сейчас по стрелковой части. Лучше тогда взять молодежь. Например, Анастасию Горееву из Московской области, которая себя ярко проявляет.

— На днях Шашилов заявил, что Дмитрий Васильев предал биатлон и что богатый Питер проигрывает нищему Свердловску. Вас задело?



— Такие высказывания у меня вызывают только улыбку. Человек не понимает, о чем он говорит. Все с ним понятно. Тут нечего комментировать. Его слова как раз доказывают уровень Шашилова как старшего тренера сборной. Старший тренер должен быть флагманом и вести за собой, а он разбрасывается такими словами. Я как раз об этом и говорил, когда назвал ошибкой его назначение.

— В том же интервью он обратился к вам: «Приходите и помогайте!» Может, стоит проявить конструктивную позицию и помочь человеку?

— Мне его призыв не нужен. Если бы мне было надо, я бы давно уже пришел и работал в сборной. Каждый должен заниматься своим делом. Я развиваю биатлон в Санкт-Петербурге. Делаю я это достаточно успешно. Это, кстати, не мое мнение, а мнение коллег из регионов. А то, что богатый Питер проигрывает нищему Свердловску, — это просто глупость. Президенты федераций на то и нужны, чтобы обеспечить свою организацию и создать такие условия, при которых она будет гармонично развиваться. Чем я и занимаюсь. Мы как раз и готовим резерв, чтобы они в сборных потом доводили их до ума. Но это точно не про Шашилова. Он сильных спортсменов просто убивает.



— Но ведь он в чем-то прав. Хороших биатлонистов из Петербурга давно не было.

— У меня сейчас в основном составе сборной два человека — Максим Цветков и Василий Томшин. А в юниорской — Евгений Смирнов и Анна Тинякова. А во-вторых, еще один привет Шашилову и его компетентности: Петербург, вообще-то, подготовил чемпионку мира Катю Юрлову и олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко. Другой вопрос, что у Малышко медаль потом отобрали, но это не его вина. И вообще Санкт-Петербург — это самый успешный регион по количеству золотых олимпийских медалей за всю отечественную историю.

— Ради справедливости, это все былые заслуги. Юрлова закончила карьеру, Малышко, судя по всему, тоже скоро примет такое решение. Но на смену им из Петербурга никто так и не пришел.

— При чем здесь это? У нас полно молодых спортсменов, которые, вне всяких сомнений, скоро о себе заявят. Мы же не живем одним днем. Мы готовим резерв. Как и в любом регионе, бывают такие времена. В том же Красноярске, достаточно богатом и сильном биатлонном центре, выдающихся спортсменов на сегодняшний день нет. Последними такими биатлонистами у них были Павел Растовцев и Ольга Медведцева. В Свердловской области что ли выдающиеся спортсмены? Давайте вспомним прошедший весной чемпионат России, где спортсменки Шашилова, а это вся сборная Свердловска, которую он сейчас перетащил в сборную России, в эстафете заняли только четвертое место. То есть боевым составом он не смог занять даже место на пьедестале. Это позор для тренера, который имел самые лучшие условия. Так что пусть Шашилов не открывает свой рот. Сейчас он хвастается, что выиграл на летнем первенстве. Ну правильно, они спустились с высоты, где тренировались, и выиграли в соревнованиях, которые никто и никогда не воспринимал всерьез. За результаты там тренерам даже не дают увеличенный коэффициент к зарплате.



— Еще вы вспоминали про Цветкова, говоря о петербургских биатлонистах. Но он же только в прошлом году стал выступать за Петербург. При этом он уже взрослый, сформировавшийся спортсмен. Зачем?

— Максим переболел и долгое время не выступал. Его уже многие списали. У него закончился контракт с Москвой, и он искал регион, который бы мог обеспечить ему условия для подготовки. Обратился к нам, и я сразу согласился. У него до сих пор хороший потенциал. И Максим, кстати, оправдал наши надежды, здорово выступив весной на чемпионате России (выиграл серебро в спринте на 10 км и бронзу в гонке преследования на 12,5 км). В итоге он вошел в сборную команду. Думаю, он еще покажет себя в этом сезоне. Надеюсь, что отберется на Олимпийские игры. У него очень хорошие шансы.

— Назовите тройку самых перспективных биатлонистов Петербурга, за которой обязательно надо следить?

— Я уже называл эти фамилии — Смирнов, Тинякова и Павел Жилин. Это самые сильные наши спортсмены, за которыми будущее. В загашнике есть еще, но их имена я пока не буду озвучивать.



— В мужской сборной, вы говорите, все более или менее хорошо. Но там же тоже есть дикая история. Та же ситуация с Матвеем Елисеевым, которого тренер выгонял из автобуса из-за отказа следовать его решениям.

— Елисеева упустили в тот момент, когда ему позволили вести себя развязно. К сожалению, Анатолий Хованцев не смог вовремя поставить Елисеева на место. Елисеев, вне всяких сомнений, — талантливый спортсмен. Но он сам себе вредит свои поведением. У него вроде бы жена — психолог. Удивительно, что она ему не подсказывает, как нужно вести себя. А может, подсказывает, но он и ее не слушает. Матвей слишком много спорит, тем самым распыляя энергию. Отсюда и отсутствие результата.

— Виктор Майгуров полтора года на посту президента Союза биатлонистов России. Вас все устраивает?

— В целом все в порядке. Конечно, есть рабочие моменты, которые надо шлифовать. Но самое главное, что есть диалог. Когда есть диалог, можно решать любые проблемы. Тут ситуация кардинально отличается в лучшую сторону по сравнению с президентством Драчева, который мог месяцами не отвечать на звонки. А Майгуров всегда на связи, он прислушивается. Не стесняется даже что-то спрашивать. Мы регулярно обсуждаем серьезные темы.



— Сейчас все обсуждают запрет на фторсодержащие парафины. Сильно ли это что-то изменит?

— Я считаю, что здоровье людей — приоритет. Если фторсодержащие парафины вредны, значит, их надо запретить, вне всяких сомнений. Мировая наука на месте не стоит, обязательно придумают что-нибудь новое, но менее вредное.

— Норвежский сервисмен Тобиас Даль Фенре говорил, что замены фторсодержащих мазей будут стоить гораздо дороже и могут быть не по карману не самым богатым национальным федерациям.

— Думаю, что только первое время. Потом, как производство наладят, цена упадет. В конце концов, небогатым федерациям международная федерация оказывает финансовую поддержку.

— Петербургская федерация уже ведет работу по поиску замены?

— Пока нет. Думаю, что олимпийский сезон мы еще отбегаем на старых парафинах, а потом уже вряд ли будем их закупать.

— К местным новостям. Как продвигается борьба с экологами за трассу в Зеленогорске?

— А никакой борьбы нет. Мы ищем компромисс. Насколько я знаю, никто принципиально не против, но есть некоторые вопросы. Там лишь небольшой кусочек трассы проходит по заказнику. Драматизировать не надо. Можно обо всем договориться. Войны нет. Идет сбор документов, консультации и согласование с экологами. Надо сделать все, чтобы реализовать эту историю, потому что у города нет своей лыжно-биатлонной базы, которая соответствовала бы самому высокому уровню. Все-таки Санкт-Петербург, прошу прощения, — не какой-то отсталый регион. А когда трассу построят, можно будет проводить и Кубок мира, и даже чемпионат мира как по биатлону, так и по лыжам. Перспективы очень серьезные. Я хорошо знаком со многими руководителями международной федерации. Когда они приезжали в Петербург, они всегда мне говорили: «Сделайте здесь классную базу, и мы вам отдадим этап Кубка мира и чемпионат мира». Вы только представьте, что здесь будет твориться, если это сбудется. Иностранцы потом отсюда никогда не уедут. Поэтому этот объект в Зеленогорске нам очень нужен.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

