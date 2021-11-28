Российский биатлонист Гараничев забыл лыжные палки и опоздал из-за этого на старт гонки. В итоге он стал одним из худших

Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог претендовать на высокие места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за собственной забывчивости. Как сообщил 28 ноября в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев, спорстмен забыл лыжные палки перед стартом.

Гараничев забыл палки, Логинов заехал в топ-10, а Самуэльссон выиграл домашний спринт 🇸🇪 На пьедестале норвежцы Йоханнес Бё и Кристиансен. Латыпов – 11-й, Серохвостов – 23-й в дебютном спринте. А Гараничев забыл палки и опоздал на старт – он за пределами сотни 🤦‍♂️ pic.twitter.com/OzxbpbKQlo

Перед началом гонки Гараничев ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь. В итоге он опоздал на старт на 35 секунд.



Спортсмен был заявлен под 116-м номером, но стартовал после 117-го. На отсечке 2,9 км он шел последним с отставанием 1.09,8 минуты. Финишировал Гараничев 113-м из 117 спортсменов, проиграв победителю Себастьяну Самуэльссону (Швеция) 3 минуты 55,5 секунд (3 промаха). Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+53,4 секунды, 0 промахов), финишировавший 10-м.

