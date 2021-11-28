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Российский биатлонист Гараничев забыл лыжные палки и опоздал из-за этого на старт гонки. В итоге он стал одним из худших

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Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог претендовать на высокие места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за собственной забывчивости. Как сообщил 28 ноября в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев, спорстмен забыл лыжные палки перед стартом.

Перед началом гонки Гараничев ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь. В итоге он опоздал на старт на 35 секунд.

Спортсмен был заявлен под 116-м номером, но стартовал после 117-го. На отсечке 2,9 км он шел последним с отставанием 1.09,8 минуты. Финишировал Гараничев 113-м из 117 спортсменов, проиграв победителю Себастьяну Самуэльссону (Швеция) 3 минуты 55,5 секунд (3 промаха). Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+53,4 секунды, 0 промахов), финишировавший 10-м.

Днем ранее «отличился» еще один российский биатлонист Эдуард Латыпов: на финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот маневр привел к серьезной потере времени россиянином.

На днях двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Фонтанке» рассказал, чего ждать от российских биатлонистов. Спойлер: ничего хорошего.

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Комментарии (11)

RemyMartin
Зовите Губерниева.
f0ntan
А на дистанции запасных палок нет? Представляю, если бы на футбольном поле не было запасных мячей
263835961
и никакая сволочь не кинула Жене пару палок))
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