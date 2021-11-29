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Петербургский биатлонист Томшин переведен в основу сборной России и готовится дебютировать на Кубке мира

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В основном составе сборной России по биатлону по итогам первого этапа Кубка мира произошли изменения. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе Союза биатлонистов РФ, петербуржец Василий Томшин и Александр Поварницын из Ижевска выступят на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Они заменят в составе Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые выступят на Кубке IBU в Шушене.

«Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — подчеркнул президент СБР Виктор Майгуров.

Напомним, Евгений Гараничев не смог претендовать на высокие места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за собственной памяти. Спортсмен забыл лыжные палки перед стартом, став в итоге 113-м из 117 спортсменов.

Президент петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев ранее в интервью «Фонтанке» называл Василия Томшина в числе самых перспективных молодых биатлонистов. На этапе Кубка IBU в Идре Томшин победил в пасьюте.

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Комментарии (2)

iigaza
От великого до смешного один шаг.
zelf
А вы друзья, как ни садитесь...
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