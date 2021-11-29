Петербургский биатлонист Томшин переведен в основу сборной России и готовится дебютировать на Кубке мира

В основном составе сборной России по биатлону по итогам первого этапа Кубка мира произошли изменения. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе Союза биатлонистов РФ, петербуржец Василий Томшин и Александр Поварницын из Ижевска выступят на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.



Они заменят в составе Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые выступят на Кубке IBU в Шушене.

