Петербургский биатлонист Томшин переведен в основу сборной России и готовится дебютировать на Кубке мира

В основном составе сборной России по биатлону по итогам первого этапа Кубка мира произошли изменения. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе Союза биатлонистов РФ, петербуржец Василий Томшин и Александр Поварницын из Ижевска выступят на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Они заменят в составе Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые выступят на Кубке IBU в Шушене.
«Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — подчеркнул президент СБР Виктор Майгуров.
Напомним, Евгений Гараничев не смог претендовать на высокие места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за собственной памяти. Спортсмен забыл лыжные палки перед стартом, став в итоге 113-м из 117 спортсменов.
Президент петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев ранее в интервью «Фонтанке» называл Василия Томшина в числе самых перспективных молодых биатлонистов. На этапе Кубка IBU в Идре Томшин победил в пасьюте.