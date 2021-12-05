Кутузов, сбежавший из психбольницы в Чехове, смог добраться до Ростова

Сотрудники полиции задержали сбежавшего из психиатрической больницы осужденного. Ехать за ним пришлось в Ростовскую область. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба МВД России. Мужчина был в бегах ровно месяц.
«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области, где по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления», — сообщили в ведомстве.
Силовики задержали беглеца и доставили в территориальный отдел полиции Аксайского района.
Сбежавшего зовут Александр Кутузов. В 2006 году в возрасте 18 лет он во время пьяной драки два раза ударил ножом своего собутыльника. Кутузова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.