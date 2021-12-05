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Кутузов, сбежавший из психбольницы в Чехове, смог добраться до Ростова

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Сотрудники полиции задержали сбежавшего из психиатрической больницы осужденного. Ехать за ним пришлось в Ростовскую область. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба МВД России. Мужчина был в бегах ровно месяц.

«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области, где по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления», — сообщили в ведомстве.

Силовики задержали беглеца и доставили в территориальный отдел полиции Аксайского района.

Сбежавшего зовут Александр Кутузов. В 2006 году в возрасте 18 лет он во время пьяной драки два раза ударил ножом своего собутыльника. Кутузова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

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Комментарии (14)

Vjo`d
А если б не признание невменяемым давно бы уже вышел по УДО.
Свободу Лёхе!
Похоже, в психиатрической больнице - бардак! Если Александр, то должен быть.. - Суворов, а уж если Кутузов, - Михаил! ;)
SlawaPiter
Это прямо показывает "компетентность" путинских силовиков...
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