«Справедливое возмещение». Фрагмент из новой книги Квентина Тарантино

провести в постели с книгой. И знает, что ей прихорашиваться для телевидения куда сложнее, чем ему.



И все-таки она прихорошилась, и вышла из дома, и вытерпела ради него все.



Но теперь настает время холодной войны. У Шэрон настолько солнечный характер, что, когда она прячет свое солнце, эффект леденящий.



В хреновых динамиках «родстера» то глохнет, то оживает голос ночного диск-жокея на радио 93 KHJ, Хамбл Харва, а также нелепая песенка Дайаны Росс и The Supremes «No Matter What Sign You Are, You’re Gonna Be Mine You Are». Для Романа пришла пора продемонстрировать раскаяние и благодарность и разбудить светловолосого медведя.



— Послушай, милая, — начинает он, — я знаю, что сегодня ты не хотела сниматься.



Через лобовое стекло «родстера» видно красную крышу «Дер Винершницеля» на Ларраби, когда Шэрон смеряет его взглядом и кивает.



— И я знаю, ты обижаешься на то, что я сперва не спросил твое мнение, потому что я поступил нетактично, — продолжает он.



И снова она кивает.



— И я знаю, что ты относишься к этому очень терпеливо.