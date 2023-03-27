Корифею кровавых шуток, постмодернистских оммажей и непревзойдённых диалогов Квентину Тарантино сегодня — 60 лет. От внебрачного сына медсестры, влюбленного в фильмы Серджо Леоне и Брайана де Пальмы, до маститого режиссёра, гордого своими лаврами, но отнюдь не почивающего на них, — целая жизнь. А насколько хорошо её знаете вы? Для всех поклонников мастера — сегодняшний именинный тест.
Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера
Корифею кровавых шуток, постмодернистских оммажей и непревзойдённых диалогов Квентину Тарантино сегодня — 60 лет. От внебрачного сына медсестры, влюбленного в фильмы Серджо Леоне и Брайана де Пальмы, до маститого режиссёра, гордого своими лаврами, но отнюдь не почивающего на них, — целая жизнь. А насколько хорошо её знаете вы? Для всех поклонников мастера — сегодняшний именинный тест.
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