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    Кино

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    Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера

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    1 комментарий
    Фото: Regina Wagner/ Zuma/TASS
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    Корифею кровавых шуток, постмодернистских оммажей и непревзойдённых диалогов Квентину Тарантино сегодня — 60 лет. От внебрачного сына медсестры, влюбленного в фильмы Серджо Леоне и Брайана де Пальмы, до маститого режиссёра, гордого своими лаврами, но отнюдь не почивающего на них, — целая жизнь. А насколько хорошо её знаете вы? Для всех поклонников мастера — сегодняшний именинный тест.

    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
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    1. Для разминки простой вопрос. Где Квентин изучал кинодело?

    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
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    2. Двигаемся дальше. Теперь вопрос — для настоящих знатоков кино. Во всех этих фильмах Тарантино: «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Джеки Браун» — встречается один и тот же фирменный прием. Как он называется? Вспомните картинку?

    Фото: кадр из фильма/«Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1991 г.
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    3. Так. Шутки кончились. Сколько лет герой Кристофера Уокена в «Криминальном чтиве» проносил золотые часы… хм, в себе?

    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
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    4. Кого нет среди предков Тарантино?

    Фото: кадр из фильма/«Бешеные псы», реж. Квентин Тарантино, 1991 г.
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    5. Как звали героя Харви Кейтеля в «Бешеных псах»?

    Фото: кадр из фильма «Убить Билла. Фильм 2», реж. Квентин Тарантино, 2004 г.
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    6. Во второй части «Убить Билла» старец Пэй Мэй учит Невесту страшно секретной технике кун-фу. Как она называется?

    Фото: скриншот видео/youtube.com/Day Night TV
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    7. Где сейчас живёт Тарантино?

    Фото: кадр из фильма «Бесславные ублюдки», реж. Квентин Тарантино, 2009 г.
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    8. Кто сыграл первого фашиста, которому команда Альдо Рейна сняла скальп в «Бесславных ублюдках»?

    Фото: кадр из фильма «Джанго освобождённый», реж. Квентин Тарантино, 2012 г.
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    9. В какой из этих номинаций на «Оскар» победил «Джанго освобожденный» в 2013 г.?

    Фото: кадр из фильма «Убить Билла. Фильм 2», реж. Квентин Тарантино, 2004 г.
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    10. Тарантино всегда говорил, что с Умой Турман у него чисто платоническая связь. А с кем из этих дам у него точно не было отношений?

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    Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера

    Наверное, вы больше по Кубрику или Сокурову, да?

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    Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера

    Ну уж «Криминальное чтиво»-то помните!

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    Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера

    Ого, вы прямо киноман!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы знаете Квентина Тарантино? Познавательный тест к юбилею режиссера

    Квентин, перелогиньтесь. И с днем рождения, кстати!

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    Фото: Regina Wagner/ Zuma/TASS
    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
    Фото: кадр из фильма/«Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1991 г.
    Фото: Скриншот видео / youtube.com / Kolo Kino
    Фото: кадр из фильма/«Бешеные псы», реж. Квентин Тарантино, 1991 г.
    Фото: кадр из фильма «Убить Билла. Фильм 2», реж. Квентин Тарантино, 2004 г.
    Фото: скриншот видео/youtube.com/Day Night TV
    Фото: кадр из фильма «Бесславные ублюдки», реж. Квентин Тарантино, 2009 г.
    Фото: кадр из фильма «Джанго освобождённый», реж. Квентин Тарантино, 2012 г.
    Фото: кадр из фильма «Убить Билла. Фильм 2», реж. Квентин Тарантино, 2004 г.

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