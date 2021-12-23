«Принять себя» и Донцову. Стало известно, что читали россияне в 2021 году

Издательство «Эксмо» 23 декабря поделилось итогами исследования, проведенного в 2021 году. Выяснилось, что абсолютным лидером по продажам стали издания психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» и переиздание «Хочу и буду. Дополненное издание. 6 правил счастливой жизни». Всего было продано 129 тысяч экземпляров первого издания и 34 тысячи второго.
Вторую строчку занял роман «Внутри убийцы» израильского автора Майка Омера. А третью — роман Виктора Пелевина Transhumanism inc. — его купили свыше 71 тысячи копий.
Из классики россияне предпочитали романы «451° по Фаренгейту» Рея Бредбери и повесть Дэниела Киза «Цветы для Элджерона».
А вот в глобальном зачете по авторам лидируют авторы детективов. Самым читаемым писателем, публикуемым в данном издательстве, оказалась Дарья Донцова (533 тысячи экземпляров), за ней идет Агата Кристи (358 тысяч экземпляров), а закрывает тройку Татьяна Устинова (321 тысяча экземпляров).